خبرهای خوب برای مردم اردبیل همزمان با دهه فجر امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در حاشیه سمینار فرمانداران استان که با محوریت مقابله با کرونا و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی تشکیل شده بود، افزود: علی رغم اینکه بودجه عمرانی دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی داشته ولی افزایش بودجه عمرانی استان ۲۵۰ درصد بوده است.
وی بیان کرد: این افزایش اعتبار بیشتر در بحث راهها و راه آهن بوده به طوری که امسال هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن مصوب شده که در حال جذب است.
استاندار اردبیل از فعال سازی واحدهای راکد استان خبر داد و افزود: در حال حاضر فعال سازی کارخانههای راکد با جدیت اجرایی میشود و در این خصوص در دهه فجر خبرهای خوبی برای مردم استان اردبیل خواهیم داشت.
کاهش بستری شدگان بیماری کرونا در اردبیل
بهنامجو در ادامه به فعال بودن ستاد و قرارگاه مقابله با کرونا در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: اعضای ستاد با همکاری بسیجیان و کادر درمان با پیگیریهای لازم برای آموزش بیشتر مردم، فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و اطلاع رسانی برای پرهیز از دورهمی های خانوادگی برای قطع زنجیره انتقال این ویروس در استان تلاش میکنند.
رئیس شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام گرفته و همکاری مردم برای کاهش بستریها در پیک سوم کرونا تعداد بستری از ۵۲۵ نفر به حدود ۴۵۰ نفر رسیده است.
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