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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۹:۵۷

استاندار اردبیل عنوان کرد؛

خبرهای خوب برای مردم اردبیل همزمان با دهه فجر امسال

خبرهای خوب برای مردم اردبیل همزمان با دهه فجر امسال

اردبیل – استاندار اردبیل گفت: فعال سازی کارخانه های راکد با جدیت اجرایی می شود و در این خصوص همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر امسال خبرهای خوبی برای مردم استان اردبیل خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در حاشیه سمینار فرمانداران استان که با محوریت مقابله با کرونا و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تشکیل شده بود، افزود: علی رغم اینکه بودجه عمرانی دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی داشته ولی افزایش بودجه عمرانی استان ۲۵۰ درصد بوده است.

وی بیان کرد: این افزایش اعتبار بیشتر در بحث راه‌ها و راه آهن بوده به طوری که امسال هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن مصوب شده که در حال جذب است.

استاندار اردبیل از فعال سازی واحدهای راکد استان خبر داد و افزود: در حال حاضر فعال سازی کارخانه‌های راکد با جدیت اجرایی می‌شود و در این خصوص در دهه فجر خبرهای خوبی برای مردم استان اردبیل خواهیم داشت.

کاهش بستری شدگان بیماری کرونا در اردبیل

بهنامجو در ادامه به فعال بودن ستاد و قرارگاه مقابله با کرونا در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: اعضای ستاد با همکاری بسیجیان و کادر درمان با پیگیری‌های لازم برای آموزش بیشتر مردم، فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و اطلاع رسانی برای پرهیز از دورهمی های خانوادگی برای قطع زنجیره انتقال این ویروس در استان تلاش می‌کنند.

رئیس شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام گرفته و همکاری مردم برای کاهش بستری‌ها در پیک سوم کرونا تعداد بستری از ۵۲۵ نفر به حدود ۴۵۰ نفر رسیده است.

کد مطلب 5093390

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