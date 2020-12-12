«شاه و ماه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پناهی از چاپ کتاب جدیدش توسط انتشارات مدرسه خبر داد و گفت: «شاه و ماه» داستان شاهی است که از ماه می‌ترسد؛ چون قصرش کنار دریاست و در هر بار جزر و مد نگران است که مبادا آب، قصر با شکوهش را ببرد. سربازان می‌گویند: «قربان بهتر نیست کمی قصرمان را ببریم عقب‌تر؟» شاه عصبانی می‌شود و می‌گوید:» چرا ما که شاهیم عقب‌نشینی کنیم؟ دریا برود عقب!» سربازان می‌گویند: «تقصیر دریا که نیست! کار، کار ماه است!» و شاه در این داستان به دنبال راه‌های گوناگونی است که از دست ماه خلاص شود!

در بخشی از داستان «شاه و ماه» می‌خوانیم:

«مردم و سربازان چاره‌ای نداشتند جز اینکه اطاعت کنند. مردم با هزار سطل به کنار دریا آمدند. هر کس یک سطل از آب دریا را برمی‌داشت و داخل رودخانه‌ی نزدیک دریا می‌ریخت. اما آب، یک بار دیگر همراه رودخانه به دریا برمی‌گشت. سرانجام مردم خسته شدند و دست از کار کشیدند. سربازان به شاه خبر دادند که: «قربان آن شکل ماهتان! آب دریا پس از چند روز تلاش خالی نشد! به یک راه حل دیگر فکر کنید.»

کتاب «شاه و ماه» که در ژانر تخیلی و افسانه‌ای و با زبانی ساده و نثری روان نوشته شده در ۴٠ صفحه رنگی با قیمت ۵۶ هزار تومان در فروشگاه‌های انتشارات مدرسه در دسترس مخاطبان قرار دارد. تصویرگری این کتاب را نیز پدرام کازرونی انجام داده است.

پروین پناهی متولد سال ١٣۶۴ است. او پیش از این آثاری چون «آلتای»، «تپه‌ی هفت دیو»، «هاچی و بالدرین» و «فوتی فروتی غوله» را در کارنامه داستانی خود داشته است.