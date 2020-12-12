پرسپولیس تا الان هم دستاورد تاریخی کسب کرده/ از حاشیه دور شوید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانیفر عصر دیروز با حضور در محل استقرار تیم پرسپولیس با بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی باشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مهدی علینژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفهای و سمیعی مدیرعامل باشگاه نیز حضور داشتند.
سلطانیفر در این بازدید با تقدیر از زحمات مدیران، کادر فنی و بازیکنان باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: تشکر میکنم از تیم مدیریتی، هیات مدیره و کادر فنی و پشتیبانی باشگاه که شرایط خوبی را فراهم کردند تا پرسپولیس بتواند در فینال آسیا حضور پیدا کند. شرایط بسیار حساس است و تصور و باور ما بر این است که با عزم و اراده میتوان این بازی مهم را با پیروزی پشتسر گذاشت.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: ما با تحریمها و کمبودهای زیادی مواجه هستیم. اگرچه تلاش شده بهترین امکانات فراهم شود و نیازها برطرف شود ولی حریفان ما و تیمهای مقابل آسیایی از شرایط بهتری برخوردار هستند. جنگ بین امکانات و تعصب و اراده بازیکنان است.
وزیر ورزش و جوانان خطاب به بازیکنان و پرسنل تیم پرسپولیس گفت: تا همین مرحله هم که در فینال حاضر شدید یک پیروزی بزرگ برای شما محسوب میشود و یک دستاورد تاریخی و فراموش نشدنی که تیم پرسپولیس توانسته طی چند سال گذشته دو بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد.
سلطانیفر خاطرنشان کرد: امیدوار به موفقیت پرسپولیس در بازی فینال هستم و با عزم و ارادهای که در بین بازیکنان وجود دارد حتماً میتوانید فعل خواستن را صرف کنید و با دست پر برگردید. مسائل حاشیهای همیشه در این شرایط سخت باشگاه را تهدید میکند و مهمترین کاری که باید انجام شود این است که باشگاه را از مسائل حاشیهای دور نگه دارید و با تمرکز بیشتر روی بازی فینال فکر کنید.
وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: فرقی نمیکند حریف در بازی فینال کرهای باشد یا ژاپنی. برای تیمی که میخواهد در این بازی حساس به میدان برود باید این آمادگی را داشته باشد که با هر حریفی دیدار کند.
سلطانیفر در ادامه گفت: در هفتهای که گذشت خدمت رییسجمهوری رسیدم و گزارشی از وضعیت بازیها ارائه دادم و حساسیت لیگ قهرمانان آسیا و کار بزرگی که تیم پرسپولیس انجام داده است را به اطلاع ایشان رساندم. رییسجمهوری هم گفت من نیز دعا میکنم که این تیم به موفقیت برسد و قهرمان آسیا شود.
وی افزود: رییسجمهوری هدیهای را برای تیم پرسپولیس در نظر گرفته که با قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به آنها تقدیم میشود. الان که چشم یک ملت و مجموعه دوستداران فوتبال به دنبال موفقیت پرسپولیس به عنوان نماینده فوتبال ایران است امیدواریم که با عزم و اراده بتوانید دل همه مردم کشور را شاد کنید. حدود ۲۷ سال است که قهرمان آسیا نشدیم در حالی که در این مدت سه بار به فینال رسیدیم ولی دستمان از جام کوتاه ماند.
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