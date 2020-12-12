آمریکا مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان غذا و داروی آمریکا اجازه استفاده از واکسن کووید۱۹ شرکت بیوان تک و فایزر را صادر کرد و پیش بینی می شود واکسیناسیون طی چند روز آینده آغاز شود.

به طور دقیق تر سازمان غذا و داروی آمریکا اجازه استفاده اضطراری از این واکسن را برای افراد ۱۶ ساله و بالاتر صادر کرده است.

نیروی کادر درمان و ساکنان خانه های سالمندان از جمله دریافت کنندگان اصلی ۲.۹ میلیون دوز واکسن توسعه یافته در شرکت بیو ان تک هستند.

در حال حاضر مقامات بهداشت آمریکا، سرویس های حمل ونقل و بیمارستان ها در حالت آماده باش برای شروع واکسیناسیون هستند. همچنین سیستم های بهداشت عمومی ایالتی مشغول برنامه ریزی برای آغاز واکسیناسیون از صبح دوشنبه به وقت آمریکا هستند.

این درحالی است که انگلیس نخستین کشوری است که واکسیناسیون کووید۱۹ را با استفاده از محصول شرکت بیو ان تک آغاز کرده است. کانادا نیز این واکسن را تایید کرده و احتمالا از هفته جاری تزریق آن را آغاز خواهد کرد.

البته بحرین و مکزیک نیز واکسن مذکور را تایید کرده ا ند.