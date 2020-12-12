به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، شاخص اساندپی آمریکا در پایان معاملات روز جمعه والاستریت (بامداد شنبه به وقت تهران) تحت تأثیر نگرانی سرمایهگذاران از نامشخص ماندن چشمانداز بسته کمک کرونایی جدید آمریکا برای سومین روز متوالی پایین آمد و افت هفتگی ثبت کرد.
اساندپی ۵۰۰ در پایان با افتی ۰.۱ درصدی به ۳,۶۸۳.۴۶ واحد بازگشت. کامپوزیت نزدک ۰.۲ درصد افت کرد و به ۱۲,۳۷۷.۸۷ واحد بازگشت.
میانگین صنعتی داوجونز بر خلاف دو شاخص مهم دیگر ۴۷.۱۱ واحد رشد کرد و به ۳۰,۰۴۶.۳۷ واحد رسید.
این هفته شاخص اساندپی و داوجونز اولین افت هفتگی خود در ۳ هفته اخیر را ثبت کردند و هر کدام ۰.۶ درصد پایین آمدند. شاخص نزدک هم این هفته ۰.۷ درصد افت کرد.
افت روز جمعه پس از آن اتفاق افتاد که مذاکرات در مورد بسته کمک مالی کرونایی ادامهدار شد. قانونگذاران در تلاشاند قبل از پایان ۲۰۲۰ یک لایحه کمک کرونایی را به تصویب برسانند.
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