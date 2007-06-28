وقوع سیل در کرمجگان قم خسارت به بار آورد

بخشدار کهک قم در خصوص سیل روز گذشته در این بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در ساعت 15 و 40 دقیقه دیروز پس از بارش شدید باران در ارتفاعات بالا دست ، این رگبار به سیلاب منجر و باعث بروز مشکلاتی برای مردم این بخش شد.



هادی مظفرسعادتی افزود : این سیلاب که درروستای کرمجگان قم رخ داد پس از شکل‌گیری به سوی روستاهای بیدهند و ابرجس روانه و در نهایت در پشت سد خاکی شهر کهک متوقف شد.



وی با بیان این ‌که در این سیل هیچ گونه خسارت جانی رخ نداده است خاطرنشان کرد : دو رشته قنات به صورت کلی تخریب شد و تعدادی از مزارع و باغ‌ های این بخش خسارت دیده است.



مظفرسعادتی ادامه داد : همچنین تعدادی از واحدهای مسکونی روستاییان در کرمجگان دچار آب‌گرفتگی و خسارت های بسیاری برای ساکنان آن به وجود آورد .

وی عنوان کرد : پس از حضور نیروهای امدادی ، آتش نشانی و ستاد حوادث غیر مترقبه استان ، سیل مهار شد و آرامش به این بخش بازگشت.



در پی وقوع سیل در بخش کهک هلال‌احمر استان قم نیز با اعزام نیروهای امدادی ، یک دستگاه خودرو نجات ، آمبولانس و چهار دستگاه موتور پمپ به کمک‌رسانی به سیل زدگان پرداخت.

