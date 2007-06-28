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۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

وقوع سیل در کرمجگان قم خسارت به بار آورد

قم - خبرگزاری مهر : وقوع سیل روز گذشته در بخش کهک استان قم سبب به بار آمدن خسارت‌های فراوانی در روستاهای این بخش شد.

بخشدار کهک قم در خصوص سیل روز گذشته در این بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در ساعت 15 و 40 دقیقه دیروز پس از بارش شدید باران در ارتفاعات بالا دست ، این رگبار به سیلاب منجر و باعث بروز مشکلاتی برای مردم این بخش شد.

هادی مظفرسعادتی افزود : این سیلاب که درروستای کرمجگان قم رخ داد پس از شکل‌گیری به سوی روستاهای بیدهند و ابرجس روانه و در نهایت در پشت سد خاکی شهر کهک متوقف شد.

وی با بیان این ‌که در این سیل هیچ گونه خسارت جانی رخ نداده است خاطرنشان کرد : دو رشته قنات به صورت کلی تخریب شد و تعدادی از مزارع و باغ‌ های این بخش خسارت دیده است.

مظفرسعادتی ادامه داد : همچنین تعدادی از واحدهای مسکونی روستاییان در کرمجگان دچار آب‌گرفتگی و خسارت های بسیاری برای ساکنان آن به وجود آورد .

وی عنوان کرد : پس از حضور نیروهای امدادی ، آتش نشانی و ستاد حوادث غیر مترقبه استان ، سیل مهار شد و آرامش به این بخش بازگشت.

در پی وقوع سیل در بخش کهک هلال‌احمر استان قم نیز با اعزام نیروهای امدادی ، یک دستگاه خودرو نجات ، آمبولانس و چهار دستگاه موتور پمپ به کمک‌رسانی به سیل زدگان پرداخت.

کد مطلب 509345

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