«ولید الابری» در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رقابت تیم های شرق آسیا در مسیر صعود به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ برای بازی با پرسپولیس گفت: شیوع جهانی کرونا، همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد. وقتی تیم های شرق آسیا به قطر آمدند طبیعی بود خستگی ناشی از سفر طولانی و تغییر آب و هوا در عملکرد آنها تاثیر بگذارد.

خبرنگار حوزه فوتبال نشریه «طوفا» عمان افزود: دو تیم ویسل کوبه ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی با حضور چهره های ارزشمند از فوتبال جهان توانستند راه خود را از همان ابتدای حضور در کشور قطر برای برگزاری ادامه بازی ها به خوبی طی کرده و به نیمه نهایی لیگ قهرمانان برسند. فوتبال شرق آسیا سرعتی تر از غرب بوده و این موضوع در عملکرد این تیم ها واضح است. فکر می کنم هر دو تیم شانس مساوی برای رسیدن به فینال دارند تا مقابل پرسپولیس بازی کنند.

وی یادآور شد: با این حال شانس پرسپولیس برای پیروزی در فینال بیشتر از شرقی هاست. عملکرد این تیم در بازی های قبلی خود در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ نشان از توانمندی آنها در ارائه پاس های کوتاه در میانه میدان است. مالکیت توپ یکی از اهداف این تیم است تا بتوانند به دروازه هر حریفی نزدیک شوند.

الابری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر غیبت چند بازیکن کلیدی پرسپولیس نظیر عیسی آل کثیر، وحید امیری و احسان پهلوان تصریح کرد: نبودن آل کثیر برای پرسپولیس بد است. همانطور که رفتن شجاع خلیل زاده از این تیم می تواند پرسپولیس را در فینال نگران کند اما فکر می کنم تمرکز این تیم و عطشی که از سال ۲۰۱۸ در پرسپولیس برای رسیدن به قهرمانی در آسیا باقی مانده است تمام این کمبودها را پوشش می دهد تا به جام برسد.

کارشناس فوتبال آسیا افزود: قهرمانی پرسپولیس برای غرب آسیا هم خوب است. قدرت فوتبال غرب نیاز به توجه بیشتر دارد. این اتفاق باعث می شود تا پرسپولیس در جهان هم شناخته شود و فوتبال در منطقه غرب را کارشناسان و مربیان مطرح دنیا هم با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. غرب آسیا به قهرمانی پرسپولیس نیاز دارد و به آن افتخار می کند.