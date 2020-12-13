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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۰

خبرنگار عمانی در گفتگو با مهر:

پرسپولیس قهرمان آسیا می‌شود/ غرب قاره هم به این قهرمانی نیاز دارد

پرسپولیس قهرمان آسیا می‌شود/ غرب قاره هم به این قهرمانی نیاز دارد

خبرنگار و کارشناس فوتبال عمان با اشاره به نزدیک بودن فینال لیگ قهرمانان آسیا، گفت: به نظرم پرسپولیس قهرمان این مسابقات می‌شود چون از سال ۲۰۱۸ عطش رسیدن به این عنوان را دارد.

«ولید الابری» در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رقابت تیم های شرق آسیا در مسیر صعود به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ برای بازی با پرسپولیس گفت: شیوع جهانی کرونا، همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد. وقتی تیم های شرق آسیا به قطر آمدند طبیعی بود خستگی ناشی از سفر طولانی و تغییر آب و هوا در عملکرد آنها تاثیر بگذارد.

خبرنگار حوزه فوتبال نشریه «طوفا» عمان افزود: دو تیم ویسل کوبه ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی با حضور چهره های ارزشمند از فوتبال جهان توانستند راه خود را از همان ابتدای حضور در کشور قطر برای برگزاری ادامه بازی ها به خوبی طی کرده و به نیمه نهایی لیگ قهرمانان برسند. فوتبال شرق آسیا سرعتی تر از غرب بوده و این موضوع در عملکرد این تیم ها واضح است. فکر می کنم هر دو تیم شانس مساوی برای رسیدن به فینال دارند تا مقابل پرسپولیس بازی کنند.

وی یادآور شد: با این حال شانس پرسپولیس برای پیروزی در فینال بیشتر از شرقی هاست. عملکرد این تیم در بازی های قبلی خود در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ نشان از توانمندی آنها در ارائه پاس های کوتاه در میانه میدان است. مالکیت توپ یکی از اهداف این تیم است تا بتوانند به دروازه هر حریفی نزدیک شوند.

الابری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر غیبت چند بازیکن کلیدی پرسپولیس نظیر عیسی آل کثیر، وحید امیری و احسان پهلوان تصریح کرد: نبودن آل کثیر برای پرسپولیس بد است. همانطور که رفتن شجاع خلیل زاده از این تیم می تواند پرسپولیس را در فینال نگران کند اما فکر می کنم تمرکز این تیم و عطشی که از سال ۲۰۱۸ در پرسپولیس برای رسیدن به قهرمانی در آسیا باقی مانده است تمام این کمبودها را پوشش می دهد تا به جام برسد.

کارشناس فوتبال آسیا افزود: قهرمانی پرسپولیس برای غرب آسیا هم خوب است. قدرت فوتبال غرب نیاز به توجه بیشتر دارد. این اتفاق باعث می شود تا پرسپولیس در جهان هم شناخته شود و فوتبال در منطقه غرب را کارشناسان و مربیان مطرح دنیا هم با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. غرب آسیا به قهرمانی پرسپولیس نیاز دارد و به آن افتخار می کند.

کد مطلب 5093450
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • ایران ازاد GB ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      15 65
      پاسخ
      عمرا خوابش هم نمی بینه
      • امیر IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        13 1
        چو دوست دشمن است شکایت کجا ببرم...
    • lمحمد IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      18 67
      پاسخ
      فقط در صورتی پرسپولیس به قهرمانی می رسد که 11 نفر تیم حریف کرونا بگیرند و بازی نکنند
    • ۲۳ IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      47 6
      پاسخ
      قربان دهنت اینا به خیانتکارن وطنی بگبن لطفا. به قولی: از قدیم گفتن دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.
      • امید IR ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        3 10
        خیانت شماها کردین روزی که استقلال از العین باخت رفتین تو ورزشگاه عکس منصوریان گزاشتین
    • مهدی IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      49 16
      پاسخ
      اگه استقلالی های حسود بزارن پرسپولیس قهرمانه
      • علی رضا نادری IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        5 25
        استقلال به پرسپولیس فکر نمیکنه
      • IR ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        15 1
        دوست عزیز اینا که دوست ندارن پرسپولیس قهرمان بشه منافقهای کثیف داخلی هستن کی بدش میاد یکی از تیمهای ایرانی قهرمان آسیا بشه...یه استقلالی.
    • Atefeh IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      47 16
      پاسخ
      ایشالا که قهرمان میشیم ♥️♥️
      • عباس US ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        19 1
        پرسپولیس قهرمانه چون لیاقتشو داره . اینو همیشه ثابت کرده ومیکنه .
      • امیر IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        12 1
        ایشالا
    • تیران RO ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      3 19
      پاسخ
      اصلا پرسپولیس قهرمان شه تازه میشه گفت رسیده به حد استقلال پرسپولیسی عزیز این جامی رو که تو میخوای بگیری استقلال ۲۰ سال پیش گرفته برو به فکر جام دیگه باش
      • IR ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        10 0
        منظورت چهارجانبه امجدیه هست؟
      • DE ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
        4 0
        اون موقع که همین تیم های عربی که عبرتتون کردن نمیدونستن توپ فوتبال یعنی چی؟اگه راست میگید الان برید تو آسیا برا قهرمانی مسابقه بدید.بعدش اینقد حسود بی غیرت نباشید تیم ایرانیه و هموطن های خودمون هستند مهم نیست استقلال یا پرسپولیس یا هر تیم دیگه ای.امیدوارم هر تیم ایرانی که در خارج بازی میکنه شاهد موف
    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      11 2
      پاسخ
      قهرمان
    • IR ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      9 0
      پاسخ
      مشکل اصلی ماایرانیهادقیقاهمین موضوع هست که آدمای حسودهستیم برادربه برادرچشم نداره وای به حال این که به فکرکشورش باشه!؟متاسفم
    • ‌....... IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      6 0
      پاسخ
      آقای نعمتی عزیز دوستون داریم خیلی زیاد🌹🌹🌹🌹
    • ناشناس AE ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      9 1
      پاسخ
      سخت شد برای استقلال یا پیدا کردن پرچم کره
    • ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      12 1
      پاسخ
      انشالله پرسپولیس می‌بره⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩😘😘😘🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐🥰🥰🥰🥰⁦🏵️⁩⁦🏵️⁩⁦🏵️⁩⁦🏵️⁩⁦🏵️⁩⁦🏵️⁩⁦🏵️⁩🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌼🌼🌼🌼🌼
    • امیر علی IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      10 1
      پاسخ
      پیروزی حق ما هست برین برای پیروزی
    • محمد رضا IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      پرسپولیس قهرمان میشه خدا می دونه که حقشه به لطف یزدان و بچه‌ها پرسپولیس قهرمان میشه به امید حق و کوری چشم استقلالی ها
    • آقا رضا IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      6 0
      پاسخ
      الان نگرانی ما فقط نداشتن نوزده روز مسابقه اس و اگه کادر فنی از این مشکل عبور کنه حتما پرسپولیس قهرمانه۱۴
    • طرفدار پرسپولیس (نماینده ایران و غرب آسیا) IR ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      3 1
      پاسخ
      چه پرسپولیسی چه استقلالی و چه سپاهانی و هر تیم ایرانی دیگه برای ایران هستند یعنی حاضرین چشم بادامی ها بر ایران عزیز پیروز بشناینجا دیگه پرسپولیس تهران نیست بلکه پرسپولیس ایرانه.حتی اعراب هم اینجا طرف ایران هستند. پرسپولیس نماینده غرب آسیاست.پس لطفا اون عده کمی از پرسپولیسی ها استقلال و مسخره نکن
    • متین قاسمی(perspolise) IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      بابا عوض اینکه آرزوی موفقیت کنیم داریم با هم سر یه چیز بیخودی بحث میکنیم.بس کنیم دیگه این مسخره بازی رو.
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      به عنوان یک استقلالی دوست دارم پرسپولیس قهرمان بشه تا آبروی ایران و ایرانی حفظ بشه
    • تو استار IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
      0 2
      پاسخ
      شتر در خواب بیند پنبه دانه

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