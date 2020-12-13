شهرام ملازاده مدیر شبکه های رادیویی پیام و آوا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تولید و پخش یک ویژه برنامه مرتبط با کتاب عنوان کرد: کتاب میراثی ماندگار و با ارزش است که زندگی بشر را روشن می کند و خداوند معجزه ابدی آخرین فرستاده اش را کتاب قرار داد، کتابی که سرآمد همه کتاب هاست.

مدیر رادیو پیام گفت: کتاب، همان یار مهربانی که همه ما از کودکی با آن آشنا هستیم این روزها تا حد زیادی از زندگی هایمان دور شده است. با گسترش علم و تکنولوژی و باز شدن پای شبکه های اجتماعی به زندگی ما، کتاب و کتابخوانی این روزها کم رنگ شده و متاسفانه آمار مطالعه در کشور کاهش یافته است.

ملازاده افزود: شبکه رادیویی پیام در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری به اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه، ضمن انجام رسالت رسانه ای خویش در امر اطلاع رسانی توجه ویژه ای به حوزه کتاب و کتابخوانی دارد به همین منظور اقدام به تولید و پخش ویژه برنامه «یک کتاب یک پیام» با اجرای بهرام پروین گنابادی کرده است. این برنامه در بخش های شش گانه رادیوپیام ضمن معرفی کتاب های فاخر با موضوعات گوناگون فواید کتاب و کتاب خوانی را به شنوندگان یاد آوری می کند.

مدیر رادیو پیام در پایان اظهار کرد: علاقه مندان می توانند ضمن دریافت برنامه «یک کتاب یک پیام» از طریق رادیو و گیرنده های دیجیتال ستاپ باکس، از طریق سایت رادیو پیام و کانال های اجتماعی (فضای مجازی) این شبکه این برنامه را دنبال کنند.