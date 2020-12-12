طرح شهید «قاسم سلیمانی» از ۴ روز پیش در تهران در حال اجرا است

نادر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر از تست سریع افراد مشکوک به کرونا در خانواده‌های استان تهران در قالب طرح محله محور «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» خبر داد و افزود: مدت زمان انجام تست غربالگری سریع حداکثر نیم ساعت است.

وی با بیان اینکه اگر تست یک فرد مثبت شود، دیگر اعضا خانواده وی نیز باید تست کرونا دهند، در مورد اقدامات بعد از انجام تست نیز گفت: اگر تست مثبت شده و فرد نیز علامت داشته باشد، باید توسط پزشک معاینه و در صورت نیاز به بیمارستان هدایت شود.

توکلی گفت: طرح شهید «قاسم سلیمانی» پس از گذراندن دو هفته مراحل آموزشی از ۴ روز پیش در تهران در حال اجرا است.

معاون درمان ستاد کرونای تهران افزود: این اقدام سبب کاهش مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌شود و فرماندهان قرارگاه بسیج در تمام مناطق ۲۰ گانه تهران با معاونین بهداشتی در هر حوزه هماهنگ هستند و داوطلبین بسیجی به منازل مراجعه و پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند.