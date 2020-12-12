زمان برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) روز پنج شنبه ۲۷ آذرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

اسامی ناظران و داوران و همچنین برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

سرپرست مسابقات: ناصر فروتن

سرپرست فنی: سعید عباسی S۱ (قم)

ناظر سازمان لیگ: محمدرضا محمدپور

داور درجه S۱: مهدی بشیرزاده (خوزستان)

داوران درجه یک بین المللی: بهروز هندیجانی (خوزستان) امیرحسین رهنما (سمنان) رضا علی اصغری (گیلان) غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) مسعود رستمی (تهران) ذبیح اله کوهستانی (البرز) محسن جلیلیان (اروند)

جدول نویسان: علیرضا وحیدیان پور (تهران) حسین علی آبادی (تهران)



برنامه مسابقات:



پنج شنبه ۲۷ آذرماه

نیمه نهایی:

ساعت ۹:۳۰: دانشگاه آزاد اسلامی- بازار بزرگ ایران

ساعت ۱۱: استقلال تهران – هیأت کشتی قائمشهر

ساعت ۱۵:۳۰: دیدار رده بندی

ساعت ۱۷: دیدار فینال



مراسم وزن کشی ساعت ۱۸ تا ۱۹ روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه برگزارمی شود.