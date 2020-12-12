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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۱

زمان برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

زمان برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

برنامه و اسامی ناظران و داوران مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) روز پنج شنبه ۲۷ آذرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

اسامی ناظران و داوران و همچنین برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

سرپرست مسابقات: ناصر فروتن
سرپرست فنی: سعید عباسی S۱ (قم)
ناظر سازمان لیگ: محمدرضا محمدپور
داور درجه S۱: مهدی بشیرزاده (خوزستان)
داوران درجه یک بین المللی: بهروز هندیجانی (خوزستان) امیرحسین رهنما (سمنان) رضا علی اصغری (گیلان) غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) مسعود رستمی (تهران) ذبیح اله کوهستانی (البرز) محسن جلیلیان (اروند)
جدول نویسان: علیرضا وحیدیان پور (تهران) حسین علی آبادی (تهران)

برنامه مسابقات:
 

پنج شنبه ۲۷ آذرماه

نیمه نهایی:
ساعت ۹:۳۰: دانشگاه آزاد اسلامی- بازار بزرگ ایران
ساعت ۱۱: استقلال تهران – هیأت کشتی قائمشهر
ساعت ۱۵:۳۰: دیدار رده بندی
ساعت ۱۷: دیدار فینال

مراسم وزن کشی ساعت ۱۸ تا ۱۹ روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه برگزارمی شود.

کد مطلب 5093481

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