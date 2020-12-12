اهمیت بروز التهاب در تشدید کووید ۱۹/احتمال مرگ بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی معین، در آستانه برگزاری دومین همایش ملی التهاب، گفت: در عفونت کووید ۱۹، نفوذ ویروس از طریق گیرنده های ACE۲ در سلول های پوششی راه های هوایی، موجب فعال شدن سلول های دفاعی T و B، مونوسیت ها، ماکروفاژها و به دنبال آن ساخته شدن پادتن اختصاصی بر علیه ویروس و نیز تولید بسیاری از فاکتورهای پیش التهابی می شود که باعث التهاب شدید و از بین رفتن بافت ریه و بروز علائم و مشکلات تنفسی می شود.

وی ادامه داد: این واکنش فوق العاده سیستم ایمنی و دفاعی بدن که «طوفان سایتوکاینی» نام دارد، موجب ایجاد جراحت در بافت های اندام درگیر شده می شود. چنانچه این فرآیند التهابی خیلی شدید باشد، نارسایی تنفسی و کاهش سطح اکسیژن خون رخ می دهد که به آن نشانگان اختلال تنفسی شدید (ARDS) گفته می شود و بیمار باید با فوریت در واحد مراقبت های ویژه بستری شود و در صورت لزوم به دستگاه تنفس کمکی وصل شود.

معین افزود: این التهاب شدید همچنین می تواند در سایر اندام های حیاتی مانند کلیه، قلب، مغز باعث اختلال عملکرد آنها و در مواردی اختلال در سیستم انعقاد خون و ایجاد لخته و آمبولی می شود که افزایش احتمال مرگ و میر بیماران را در پی دارد.

وی گفت: خوشبختانه احتمال وقوع نوع خطرناک عفونت کووید ۱۹ تنها در حدود ۷ تا ۸ درصد از بیماران است و در مردان، کهنسالان، افراد چاق و افرادی که بیماری زمینه ای مانند دیابت، بیماری های مزمن تنفسی، نقص ایمنی دارند، بیشتر خواهد بود.

معین تاکید کرد: بدون تردید پیشگیری از بروز بیماری بسیار موثرتر و مهم تر از این است که بخواهیم بیماران دچار عفونت ویروسی کرونا را درمان کنیم. چون متاسفانه هنوز واکسن یا درمان اختصاصی و موثری برای کووید ۱۹ وجود ندارد و درمان های کنونی کم اثر، پرعارضه و پرهزینه هستند. در هر صورت به محض شک به علائم بالینی کووید ۱۹، باید بیمار از اطرافیان فاصله بگیرد و سریعاً با پزشک معالج خود مشورت کند.

وی ادامه داد: رعایت توصیه های پزشکی مانند فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک، شستشوی منظم دست ها و...، در مواردی که اعلام می شود ماندن در خانه و نداشتن سفرهای شهری و بین شهری در پیشگیری از این عفونت که به شدت مسری و خطرناک است، سرنوشت ساز است.

رئیس دومین همایش ملی التهاب، گفت: هرچند آلرژی های مختلف و آسم شیوع فراوانی دارند و افراد زیادی به آنها مبتلا هستند و از جمله بیماری های زمینه ای تلقی می شوند، ولی خوشبختانه احتمال بروز کووید ۱۹ یا شدت آن در این قبل افراد بیشتر از دیگران گزارش نشده است. فقط اگر علائم تنفسی بیماری آسم با درمان دارویی به خوبی کنترل نشده باشد، یا به هر دلیل خارج از کنترل باشد، ابتلا به کووید۱۹ می تواند در این بیماران شدیدتر و پر مخاطره تر باشد.

وی افزود: همچنین وقتی بیمار به علت حمله آسم مجبور به مراجعه به اورژانس یا بیمارستان شود، در آن محیط احتمال تماس با آلودگی ویروسی و ابتلا به بیماری کرونا بیشتر خواهد بود. این نکته هم یادآوری می شود که بیماران دچار آلرژی بینی و آسم، اگر درمان نشده باشد، به علت عطسه و خارش بینی یا سرفه مکرر، اگر ناقل ویروس کرونا باشند می توانند محیط را آلوده کنند و اطرافیان خود را در معرض خطر قرار دهند، بنابراین ارتباط با پزشک و درمان مناسب هرچند از را دور و با تلفن یا فضای مجازی باشد، ضروری است.