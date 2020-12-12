دو رنگی کرونا با دو رقمی های مرگبار در اردبیل

شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، دغدغه و نگرانی اصلی کادر درمانی استان را شدت یافتن شیوع بیماری کرونا بعد از برپایی مراسم شب یلدا عنوان کرد و گفت: برگزاری هرگونه شب نشینی و دورهمی در شب یلدای امسال که عموماً بدون زدن ماسک و به مدت طولانی در فضای بسته و بدون تهویه مناسب صورت می‌گیرد آمار بستری‌های بیمارستان‌ها را چندین برابر خواهد کرد.

وی افزود: شهروندان در نظر داشته باشند با توجه سردی هوا به مدت طولانی نمی‌توان از پنجره‌های باز یا تهویه مناسب در خانه‌ها استفاده کرد و رفت و آمدهای فامیلی و برگزاری مهمانی‌های شب یلدا به مانند سال‌های گذشته با وجود شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان اینکه در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی و برگزاری دورهمی های خانوادگی در شب یلدا تمامی زحمات کادر درمان و سایر شهروندان در جهت اعمال محدودیت‌ها به هدر می‌رود تصریح کرد: پیش بینی می‌شود در صورتی که وضعیت شیوع ویروس کرونا بعد از شب یلدا شدت یابد احتمال اعمال محدودیت‌ها و پروتکل‌های شدیدتری نیز در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.

حبیب زاده از احتمال اعمال محدودیت‌های ویژه در شب یلدا بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: پیشنهاد اعمال محدودیت تردد از ساعت ۶ عصر در سطح تمامی شهرها و ارائه بسته‌های ویژه اینترنتی جهت برگزاری شب یلدا به صورت مجازی داده شده و به زودی اعلام خواهد شد.

مرگ ۸۲ بیمار مبتلا به کرونا را تهدید می‌کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در ادامه به تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۱ بیمار جدید کرونایی با تشخیص کادر درمانی در بیمارستان‌های استان اردبیل بستری شدند و حال عمومی ۸۲ بیمار کرونایی بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه وخیم گزارش شده است و شاهد افزایش تعداد این بیماران در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های استان هستیم.

وی ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانواده‌های داغدار از فوت ۱۰ بیمار جدید کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته در استان اردبیل خبر داد و افزود؛ پنج نفر از بیماران فوت شده ساکن اردبیل، سه نفر از شهرستان پارس آباد و ۲ نفر از شهرستان مشگین شهر هستند که امیدواریم مراسم خاک سپاری این عزیزان در نهایت دقت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام گیرد و از هرگونه ایجاد تجمع و برپایی مراسم ترحیم خودداری شود.

حبیب زاده بیان کرد: هم اکنون در مجموع ۴۰۸ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان اردبیل بستری هستند و ۶۷ بیمار بهبود یافته کرونایی نیز با حال عمومی نسبی و مناسب از بیمارستان‌های استان اردبیل مرخص شدند و با آموزش‌های لازم که به خانواده این بیماران داده شده ادامه روند درمان خود را در قرنطینه خانگی و به دور از تجمعات انجام خواهند داد.

حبیب زاده وضعیت قرمز کرونا را در شهرستان‌های اردبیل، بیله سوار و پارس آباد، عنوان کرد و گفت: شهرستان‌های خلخال، گرمی، اصلاندوز، نیر، کوثر، سرعین، نمین و مشگین شهر در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند که امیدواریم با تداوم همکاری مردم در اعمال محدودیت‌ها بتوانیم این وضعیت را کنترل و بهبود ببخشیم.