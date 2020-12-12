به گزارش خبرنگار مهر، نصراله نوروزی صبح شنبه در آئین مجازی افتتاحیه باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی استان در مدرسه کوثر شهر بوشهر اظهار داشت: بهره مندی از تجارب ارزشمند بازنشستگان نقش مؤثری در اعتلای آموزش و پرورش خواهد داشت.

وی از راه اندازی پنج باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی در استان خبر داد و گفت: مدارس استثنایی کوثر بوشهر، توانا برازجان، مهر دشتی، ارم گناوه و رودکی آبپخش با توجه به فراوانی جمعیت به عنوان محل استقرار باشگاه پیشکسوتان انتخاب شده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر افزود: این مجموعه بیش از ۱۰۰ همکار بازنشسته دارد که شهرستان‌های بوشهر و دشتستان بیشترین سهم را از این تعداد دارا هستند.

نوروزی، یکی از اهداف اجرای این طرح را ارتقای منزلت اجتماعی پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی دانست و یادآور شد: پیشکسوتان با توجه به نقش راهبری و مشورتی بازوی کمکی بسیار خوبی برای آموزش و پرورش هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی با حضور بازنشستگان علاقه مند و با برنامه ریزی مدون شروع به کار خواهد کرد و فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، رفاهی و تفریحی برای بازنشستگان و همچنین دریافت ایده‌ها، روش‌ها و راهکارهای مدیریتی و آموزشی از این گروه برای تسهیل در روند آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه مدنظر خواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر با اعلام برگزاری جلسات منظم اعضای این باشگاه‌ها، تاکید کرد: مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های پیشکسوتان در این باشگاه به کارگروه استانی آموزش و پرورش استثنایی ابلاغ می‌شود و در صورت قابلیت اجرایی، همکاری در زمینه انجام اقدامات لازم برای حصول نتایج صورت خواهد پذیرفت.