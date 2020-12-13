مشارکت بانوان بسیجی در غسل و تدفین قربانیان کرونا

مینا بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره بر اقدامات اخیر بسیج جامعه زنان کشور برای مقابله با ویروس کرونا گفت: یکی از اقدامات مهم بسیج زنان در این ایام مشارکت در تدفین و تغسیل متوفیان کرونا بوده و همچنان نیز بانوان به صورت داوطلبانه در این اقدام مشارکت میکنند. به این صورت که اعضای بسیج با حضور در غسالخانه ها و آرامستان ها امورات مربوط به تدفین قربانیان کرونا انجام می دهند.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور افزود: بخشی از اعضای بسیج نیز به عنوان مشاوران اسلامی در سامانه ۴۰۳۰ و پایگاه های بسیج محلات حضور دارند و اقدام به ارائه خدمات به هموطنان می‌کنند. این افراد در زمینه پاسخ گویی به سوالات هموطنان در زمینه ویروس کرونا و همچنین ارائه مشاوره برای کاهش چالش های خانوادگی در ایام قرنطینه و مقابله با استرس کرونا فعالیت میکنند.

بیابانی در خصوص کمک به کار درمان نیز عنوان کرد: اعضای بسیج جامعه زنان در کنار حضور در بیمارستان به صورت شیفت بندی شده و کمک به کادر درمان، اقدام به پخت و توزیع غذا و تهیه آبمیوه برای کار درمان به منظور تقویت روحی و جسمی این عزیزان می کنند.

وی با اشاره بر حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شده اند که در این میان زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر اقشار نیاز به حمایت نهادها دارند. به همین منظور نیز طرح فدک را به منظور توسعه مشاغل خانگی راه اندازی کردیم که در این طرح قرار است، در طول ۳ سال ۲۵۰ هزار نفر از زنان سرپرست بانوان را از مرحله آموزش، ورود به چرخه کار، تولید و فروش محصولات حمایت کرده و آنها را توانمند کنیم.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: در کنار این موارد، در ایام اعمال محدودیت‌های ویروس کرونا نیز جمع آوری و توزیع بسته های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند و زنان سرپرست خانوار را داشته ایم. برگزاری کلاس ها و رویدادهای متعدد در پایگاه های بسیج محلات برای افزایش مهارت های آموزشی زنان و راه اندازی کسب و کارهای خانگی نیز از دیگر اقدامات بسیج زنان در ایام شیوع ویروس کرونا بوده است.