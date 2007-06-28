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۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۰

مهلت توزیع کارت برای داوطلبان گروههای زبان و انسانی تا فردا تمدید شد

مهلت توزیع کارت برای داوطلبان گروههای زبان و انسانی تا فردا تمدید شد

مهلت توزیع کارت برای داوطلبان گروه های زبان خارجی و علوم انسانی تا فردا تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت درآزمون هر یک از گروه های آزمایشی زبان های خارجی و علوم انسانی که برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نکرده اند، می توانند کارت های ورود به جلسه خود را فردا دریافت کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان گروه های آزمایشی زبان های خارجی منحصرا از ساعت 7:30 تا 12 روز جمعه 8 تیر ماه و کارت ورود به جلسه داوطلبان گروه علوم انسانی صبح و بعد از ظهر روز جمعه 8 تیرماه توزیع می شود.

سازمان سنجش بدین وسیله به اطلاع داوطلبان گروه های آزمایشی فوق می رساند که بر حسب گروه آزمایشی انتخابی و بر اساس تاریخ های تعیین شده در فوق برای اخذ کارت به باجه توزیع کارت مربوط مراجعه کنند.

کد مطلب 509361

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