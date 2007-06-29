اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در قالب 60 تابلو 70*50 و 70*100 در زمینه های مختلف خبری، اجتماعی، ورزشی و هنری است.

ـ انجمن کاریکاتور حوزه هنری فارس اقدام به عضوگیری از فعالان هنر کاریکاتور فارس کرد. شناسایی نیروهای کاریکاتور استان، برگزاری نمایشگاههای گروهی هنرمندان، جمع آوری آثار هنرمندان برای شرکت در جشنواره ها و مسابقات سراسری و بین المللی از اهداف این اقدام ذکر شده است. این انجمن شنبه هر هفته ساعت 17 تا 19 از حضور این هنرمندان استقبال می کند.

ـ مدیر فرهنگی بخش ملی و بین الملل بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شد. روابط عمومی این جشنواره اعلام کرد ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران محمود زنده نام و دکتر مجید شاه حسینی را در حکمی به سمت مدیر فرهنگی بخش ملی و مدیر فرهنگی بخش بین الملل بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران منصوب کرد.

این جشنواره در بخش های سینمای ملی شامل مسابقه سینمای ملی (مسابقه نگاه ملی، سینمای جوان و بخش ویژه) و مسابقه سینمای بین الملل (مسابقه بین الملل و ویژه) برگزار می شود. بخش فیلم های کوتاه "در جستجوی حقیقت"، آسیا پاسفیک و ملل مسلمان جزء بخش ویژه جشنواره است. بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان در تهران برگزار می شود.