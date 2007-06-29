ذوب آهن مربی ستاره سرخ بلگراد را به خدمت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، زوران جورجوویچ از مسئولین این باشگاه خواسته است که شرایط حضور مربی تیم فوتبال ستاره سرخ بلگراد را به عنوان دستیار اول و مربی دروازه بان های این مربی صربستانی فراهم کند.

البته سعید آذری که پس از بازگشت از زیارت خانه خدا در دفتر این باشگاه حاضر می شود، مذاکرات نهایی را برای حضور این مربی در اصفهان انجام خواهد داد که درصورت توافق کامل در تمام زمینه ها، نام این مربی اعلام خواهد شد. همچنین قرار است زمان و مکان اردوی های آماده سازی داخلی و خارجی تیم فوتبال این باشگاه به طور کامل مشخص می شود.

تمرینات تیم ذوب آهن برای حضور در هفتمین دوره لیگ برتر از روز سه شنبه زیر نظر جورجوویچ که روز دوشنبه به ایران بازگشته، آغاز شده است.