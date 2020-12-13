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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۸:۴۸

سخنگوی جنبش الصادقون عراق:

سازشگران خود رابه حیات خلوت آمریکا ورژیم صهیونیستی تبدیل کرده اند

سازشگران خود رابه حیات خلوت آمریکا ورژیم صهیونیستی تبدیل کرده اند

سخنگوی دفتر سیاسی جنبش الصادقون عراق بر حمایت این کشور از آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد نیوز، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش الصادقون عراق، اعلام کرد که این کشور از ملت فلسطین حمایت کرده و در برابر روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می ایستد.

وی افزود: حاکمان سازشکار عرب، آرمان فلسطین را فروختند و خود را به حیات خلوت آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کردند.

الربیعی ادامه داد: مواضع این حاکمان که تحقیر و خواری را پذیرفته اند، چیز جدید و عجیبی نیست. آنها از دهها سال قبل آرمان فلسطین را فروخته اند.

وی بیان کرد: هیچ دولتی در عراق نمی تواند یک قدم به سمت عادی سازی برود زیرا می داند که در عراق مرجعیت دینی، گروههای مقاومت، حشد شعبی و ملتی وجود دارد که با تفکر حمایت از فلسطین پرورش و تربیت شده اند.

روز گذشته نیز، مسلم الدراجی عضو گردان‌های حزب الله عراق گفت، هرگز وارد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهیم شد.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند طرح و برنامه مقاومت هیچ حضوری در میان مردم نداشته باشد. ما می‌خواهیم بر این دیدگاه و تفکر تأکید کنیم که چالش‌ها هر چه باشد، وارد روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهیم شد.

کد مطلب 5094256
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • احمد IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
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      یک ضرب المثل هست که میگه قرضدار را که بگذاری صاحب قرض میشه بعضی از ایت کشورهای عربی با اینکه سرمایه خدا ادی دارند اما مرتب واسه کشورهای اروپایی امریکایی دم میجنبانند اما یک روز مجبور هستند که پارس هم کنند

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