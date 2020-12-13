سازشگران خود رابه حیات خلوت آمریکا ورژیم صهیونیستی تبدیل کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد نیوز، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش الصادقون عراق، اعلام کرد که این کشور از ملت فلسطین حمایت کرده و در برابر روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می ایستد.

وی افزود: حاکمان سازشکار عرب، آرمان فلسطین را فروختند و خود را به حیات خلوت آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کردند.

الربیعی ادامه داد: مواضع این حاکمان که تحقیر و خواری را پذیرفته اند، چیز جدید و عجیبی نیست. آنها از دهها سال قبل آرمان فلسطین را فروخته اند.

وی بیان کرد: هیچ دولتی در عراق نمی تواند یک قدم به سمت عادی سازی برود زیرا می داند که در عراق مرجعیت دینی، گروههای مقاومت، حشد شعبی و ملتی وجود دارد که با تفکر حمایت از فلسطین پرورش و تربیت شده اند.

روز گذشته نیز، مسلم الدراجی عضو گردان‌های حزب الله عراق گفت، هرگز وارد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهیم شد.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند طرح و برنامه مقاومت هیچ حضوری در میان مردم نداشته باشد. ما می‌خواهیم بر این دیدگاه و تفکر تأکید کنیم که چالش‌ها هر چه باشد، وارد روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهیم شد.