  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۸:۵۱

انجمن نمایندگان پارلمانی حامی قدس:

مغرب به رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایات بیشتر چراغ سبز داد

مغرب به رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایات بیشتر چراغ سبز داد

انجمن نمایندگان پارلمانی حامی قدس در بیانیه ای ضمن محکوم کردن عادی سازی روابط مغرب با تل آویو، اعلام کرد: این اقدام به معنای دادن چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایات بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، انجمن نمایندگان پارلمانی حامی قدس با صدور بیانیه ای اقدام اخیر سران کشور مغرب در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این انجمن در بیانیه خود تأکید کرده است که توافق سازش مغرب به معنای نشان دادن چراغ سبز به رژیم صهیونیستی جهت ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین در اراضی اشغالی است.

انجمن مذکور در بیانیه خود همچنین یادآور شد که توافق سازش به مثابه نادیده گرفتن حقایق تاریخی و نقض قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی است. این انجمن خواستار بازنگری مغرب در سازش با صهیونیسم شد و از مردم این کشور خواست با عادی‌سازی روابط با اشغالگران صهیونیست مخالفت کنند.

پیشتر رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست توئیتری از عادی سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی خبر داده بود. گروه‌های مقاومت فلسطین اقدام مغرب در عادی سازی روابط با تل آویو را محکوم کرده اند. این گروه‌ها با صدور یک بیانیه اعلام کردند که مغرب باید از ریاست کمیته قدس وابسته به سازمان همکاری اسلامی کنار گذاشته شود.

در این بیانیه آمده است: توافق سازش با رژیم صهیونیستی به مثابه از پشت خنجر زدن به امت اسلامی بوده و خیانت به فلسطین و بیت المقدس به شمار می‌رود. در بیانیه مذکور تأکید شده است که اگر رژیم صهیونیستی می‌پندارد که از طریق عادی سازی روابط با برخی رژیم‌های عربی می‌تواند، بر جنایات تاریخی خود سرپوش بگذارد در توهم به سر می‌برد.

کد مطلب 5094280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کشورهایی هستند که همیشه مثل سگ زبانشان از دهان بیرون واماده واق واق کردن به کوچکترین حرکت هستند ونسل انها هم فقط برای پارس کردن میباشد.
    • خلیج فارس IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل جون شکست خوردی؟؟ از زور شکست یار داری جمع میکنی میترسی ایران بهت حمله نکنه؟؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها