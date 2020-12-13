کشت محصولات پاییزه در مهرستان به ۳۵۰۰ هکتار رسید

عبدالله سپاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گندم، جو، پیاز، سبزیجات برگی، گیاهان دارویی عمده محصولات کشت شده در شهرستان مهرستان است که محصول گندم با ۱۶۰۰ هکتار بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است.

وی پیش بینی کرد: سطح زیر کشت محصولات پاییزه در شهرستان مهرستان به ۳۹۰۰ هکتار برسد که نسبت به سال گذشته ۳۰۰ هکتار افزایش خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی مهرستان گفت: کشت گیاهان دارویی از دوسال گذشته در این شهرستان شروع و در سال جاری برای اولین بار کشت سیر در سطح یک ونیم هکتار به صورت مکانیزه ودر قالب کشت‌های قراردادی با سیستم آبیاری نوار تیپ اجرا شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به خورده مالک بودن کشاورزان مهرستانی کشت انواع گیاهان دارویی مثل گل محمدی، چای ترش، زعفران وسیر رشد مطلوبی در ایجاد درآمد برای بهره برداران این شهرستان ایجاد کند.