برندگان بخش ویژه جایزه جلال به انتخاب اهالی رسانه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برندگان بخش ویژه سیزدهمین دوره جایزه جلال آل احمد که بنا بود توسط اهالی رسانه انتخاب شوند، امروز یکشنبه ۲۳ آذر توسط دبیرخانه این‌جایزه معرفی شدند.

به‌این‌ترتیب در آستانه چهل‌سالگی آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، چهره‌های بخش «چهل سال ادبیات داستانی دفاع مقدس» با داوری اهالی رسانه و خبرنگاران به عنوان بخش ویژه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد انتخاب شدند.

با اعلام دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد، اسامی برندگان این بخش (به ترتیب حروف الفبا) به این‌ترتیب است:

حبیب احمدزاده

داوود امیریان

گلعلی بابایی

محمدرضا بایرامی

حمید حسام

احمد دهقان

اکبر صحرایی

داوود غفارزادگان

قاسمعلی فراست

مجید قیصری

رحیم مخدومی

علی موذنی

اسامی داوران بخش ویژه «چهره‌های برتر ادبیات داستانی دفاع مقدس» هم به این‌ترتیب است:

حمید محمدی محمدی، از خبرگزاری فارس

مرتضی کاردر، از روزنامه همشهری

مصطفی وثوق کیا، از خبرگزاری مهر

آرش شفاعی، از روزنامه قدس

زهرا حاجی محمدی، از خبرگزاری ایلنا

مجید اسطیری، از برنامه تلویزیونی شب‌های هنر (شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی)

زهرا شیرکوند، از انتشارات بنیاد شهید

مهدی دادجو، مدیر گروه کتاب رادیو فرهنگ

احسان رضایی، از برنامه تلویزیونی کتاب باز

فائزه طاهری، از خبرگزاری ایرنا

نصرت‌اله صمدزاده، مدیر کتابخانه تخصصی جنگ (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)

حامد صلاحی، از خبرگزاری کتاب (ایبنا)

محمد عکاف، از روزنامه جام جم

ارمغان بهداروند، از روزنامه ایران

آرش فهیم، از روزنامه کیهان

حسن جودوی، از خبرگزاری تسنیم

امیر رضا بشیر نژاد، از خبرگزاری دفاع مقدس

پرویز شیشه گران، کارشناس ادبی حوزه دفاع مقدس



‌ ابراهیم محمدحسن بیگی، دبیر علمی جایزه، مرتضی سرهنگی، نماینده هیأت علمی و مصطفی راضی جلالی، دبیر اجرایی جایزه به عنوان نمایندگان دبیرخانه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد نیز در این هیأت انتخاب حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با توجه به ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دو نفر به نمایندگی از سوی برگزیدگان بخش ویژه حضور خواهند داشت تا لوح تقدیر، نشان جایزه ادبی جلال آل احمد و هدیه نامبردگان را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند.