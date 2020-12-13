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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

خالدی به مهر خبر داد

فوت ۱۰۱ نفر بر اثر مسمومیت با مونواکسیدکربن طی هفته گذشته

فوت ۱۰۱ نفر بر اثر مسمومیت با مونواکسیدکربن طی هفته گذشته

سخنگوی سازمان اورژانس گفت: از ابتدای مهرماه تا امروز ۱۹۱۹ نفر دچار مسمومیت مونواکسید کربن شده اند که متاسفانه ۱۰۱ نفر از هموطنان هم علیرغم تلاش همکاران من جان خود را از دست دادند.

مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته ای که گذشت ۴۱۰ هزار تماس با اورژانس کشور مبنی بر درخواست آمبولانس و مشاوره گرفته شد.

وی افزود: از این میزان تماس در ۹۰ هزار ۸۰ مورد نیاز به اعزام آمبولانس بوده که ۳۵ هزار و ۵۲۱ نفر از هموطنان به بیمارستان و مراکز درمانی منتقل شده اند.

خالدی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۸ هزار و ۴۱۸ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا امروز ۱۹۱۹ نفر دچار مسمومیت مونواکسید کربن شده اند که ۱۰۳۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شده و ۷۸۶ نفر هم در محل درمان شده اند.

وی افزود: متاسفانه ۱۰۱ نفر از هموطنان هم علیرغم تلاش همکاران من جان خود را از دست دادند.

خالدی با اشاره به برخی از علایم مسمومیت با گاز مونو اکسیدکربن گفت: در این موارد باید هرچه سریعتر وسیله گرمایشی خاموش شده و در و پنجره ها باز شود و در صورت امکان فرد مسموم از محل خارج شود.

کد مطلب 5094352

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