فوت ۱۰۱ نفر بر اثر مسمومیت با مونواکسیدکربن طی هفته گذشته

مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته ای که گذشت ۴۱۰ هزار تماس با اورژانس کشور مبنی بر درخواست آمبولانس و مشاوره گرفته شد.

وی افزود: از این میزان تماس در ۹۰ هزار ۸۰ مورد نیاز به اعزام آمبولانس بوده که ۳۵ هزار و ۵۲۱ نفر از هموطنان به بیمارستان و مراکز درمانی منتقل شده اند.

خالدی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۸ هزار و ۴۱۸ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا امروز ۱۹۱۹ نفر دچار مسمومیت مونواکسید کربن شده اند که ۱۰۳۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شده و ۷۸۶ نفر هم در محل درمان شده اند.

وی افزود: متاسفانه ۱۰۱ نفر از هموطنان هم علیرغم تلاش همکاران من جان خود را از دست دادند.

خالدی با اشاره به برخی از علایم مسمومیت با گاز مونو اکسیدکربن گفت: در این موارد باید هرچه سریعتر وسیله گرمایشی خاموش شده و در و پنجره ها باز شود و در صورت امکان فرد مسموم از محل خارج شود.