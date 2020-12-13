به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، حمید نیلی دبیر هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» نصرالله قادری، نادر برهانیمرند و حمیدرضا نعیمی را بهعنوان اعضای هیات داوری بخش نمایشنامهنویسی این دوره از جشنواره منصوب کرد.
در بخش نمایشنامهنویسی هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» که ایوب آقاخانی مدیریت آن را برعهده داشت، ۳۷۴ نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. نمایشنامههای برگزیده به صورت مجموعه کتاب نمایشنامههای این دوره از جشنواره منتشر خواهند شد.
هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و دبیری حمید نیلی، از ۲۵ آذر تا ۲ دی به ۲ شیوه زنده و آنلاین برگزار خواهد شد.
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