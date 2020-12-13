به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام هنرمند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حمایت از مخترعین و مبتکرین را به صورت ویژه در دستور کار داریم و تلاش می‌شود تا با حمایت از این فعالیت‌ها زمینه توسعه و تقویت آن فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه طی سال جاری از طرح‌های مختلف مخترعین و مبتکرین حمایت‌های مالی و اداری به انجام رسیده، گفت: در همه شهرستان‌های استان خانه نخبگان در جهت احصا مشکلات و ارائه راهکارها افتتاح و دایر کرده‌ایم.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: هفته پژوهش وقت مغتنمی برای حضور هر چه فعال‌تر بسیجیان در عرصه تحقیق است.

وی تصریح کرد: سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر آمادگی دارد تا ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه علمی، بسیجیان فرهخته و دانش پژوه این استان در راستای نیل به اهداف نظام و انقلاب به عرصه عمل درآورد.

هنرمند تاکید کرد: سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اتکا بر توان و ظرفیت عظیم بسیجیان، از طریق مراکز رشد، پایگاه‌های علمی و خانه نخبگان فعالیت‌های گسترده و دامنه داری را در راستای نوجه به تولیدات و یافته‌های علمی، رشد بالندگی ظرفیت‌ها و استعدادهای شگرف نخبگان علمی بسیج به سرانجام رسانده است.

وی با تاکید بر اینکه انسان به موجب ابزار قدرتمند علمی، بر جهان پیرامونی خود سلطه می‌یابد، ادامه داد: چه بسا با این قدرت علمی فضاهایی در ماورای کره خاکی نیز درمی نوردد و دایره تسلط و نفوذ خود را بسیار فراتر از محدوده مکانی و زمانی حیات مادی خود را توسعه می‌دهد.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: علم در تمام دوره‌های زندگی بشر ابزار تسلط بر مقدرات مختلف زندگی بوده و هر ملتی که بهره بیشتری از علم داشته باشد، تسلط و حاکمیت بیشتری بر روند تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمدن سازی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مقوله علم، تقویت بنیه علمی از جایگاه بس ارزشمند و منحصر به فرد در تعالیم و آموزه‌های دین برخوردار است و امروز نیز در کلام نورانی و مشی علمی امامین انقلاب، جایگاه بس بی بدیل و گران سنگی دارد.