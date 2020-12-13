به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها بر اساس آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران.

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۵ ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مالک شریعتی درباره ماده ۹ طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد شریعتی، ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:

تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل از طریق اعطای تنفس خوراک و کاهش تدریجی صادرات با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی.