به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخصهایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استانها بر اساس آئیننامه مصوب هیئت وزیران.
در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۵ ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مالک شریعتی درباره ماده ۹ طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند.
بر اساس پیشنهاد شریعتی، ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی به پالایشگاهها، پتروشیمیها و پتروپالایشگاههای داخل از طریق اعطای تنفس خوراک و کاهش تدریجی صادرات با استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیشبینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی.
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