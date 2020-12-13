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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

در جلسه علنی امروز؛

مجلس با افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها موافقت کرد

مجلس با افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها موافقت کرد

نمایندگان مجلس، با اتخاذ تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها از طریق اعطای تنفس خوراک موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها بر اساس آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران.

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۵ ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مالک شریعتی درباره ماده ۹ طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد شریعتی، ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:

تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل از طریق اعطای تنفس خوراک و کاهش تدریجی صادرات با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی.

کد مطلب 5094371
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • قدرت طهماسبی IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
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      پاسخ
      استخراج نفت تا فروش حاصل تلاش و کار کارکنان نفت است که باید دستمزد خوب بگیرند و مردم هم باید از درآمد نفت و صنعت نفت در زمینه ی جذب و استخدام بهره مند شوند و از خام فروشی جلوگیری شود و این صنعت نیاز به توسعه دارد

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