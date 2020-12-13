فیلمسازان شیرازی با «خاتمه» گوشواره هرات را بدست آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین دوره فیلم هرات در حالی برگزار شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، برادران زارعی کارگردانان فیلم از شرکت در آن محروم بودند با این حال تندیس گوشواره این فستیوال با دو هفته تاخیر ۲۱ آذر خود را به شیراز رسید.

جشنواره فیلم زنان هرات سال‌هاست به یکی از جشنواره‌های مهم فیلم‌های فارسی زبان در حوزه حقوق زنان بدل شده است. امسال نرگس آبیار کارگردان ایرانی از جمله داوران این جشنواره بود.

مستند ۸۹ دقیقه‌ای خاتمه ساخته هادی و مهدی زارعی، بخش‌هایی از زندگی یک دختر مهاجر افغانستانی ساکن شیراز را روایت می‌کند.

خاتمه دختری است نوجوان که در کودکی و با اجبار خانواده به عقد شوهر سابق خواهر خود، که خودکشی کرده است درآمده است.

برادران زارعی داستان زندگی خاتمه را از لحظه‌ای به تصویر می‌کشند که خاتمه درخواست طلاق داده و از ترس جان خود، به سازمان بهزیستی شیراز پناه برده است.

سازندگان این مستند در طول ۳ سال تلاش کرده‌اند تا با نزدیک شدن به سوژه، دوربین را به بخشی از حادثه تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خاتمه که پخش آن را شرکت فرانسوی «رفت فیلمز» بر عهده دارد، پیشتر جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره فلورانس ایتالیا و سینما حقیقت ایران را به خود اختصاص داده بود.