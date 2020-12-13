مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در آذربایجان غربی دایر شد

غلامرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید، در آبان ماه امسال مرکز شبانه روزی فوریت های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه گذاری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از اردیبهشت ماه سال ۹۴ با تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است، ادامه داد: در این مدت علاوه بر حل مشکلات بیش از ۱۳۰۰ واحد تولیدی در قالب بیش از ۳۰۰۰ مصوبه، نسبت به بررسی ۳۲۰۰ درخواست پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی اقدام شده است.

بابایی از پرداخت بیش از ۱۳,۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه ثابت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام، بازسازی و نوسازی برای فعال سازی مجدد واحدهای راکد و سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال از طریق بانکهای عامل در قالب تسهیلات رونق تولید از محل منابع داخلی بانکها و تسهیلات تولید و اشتغال از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه در آخرین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ۱۸۵ واحد مشکل‌دار در این استان با تصمیم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تعیین تکلیف شد.

غلامرضا افزود: امسال برای این تعداد واحد مشکل‌دار، چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تأمین مالی شده و برای معوقات بانکی ۹۶ واحد مشکل‌دار نیز ۴۸۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۴۵۰ فقره پرونده مرتبط با واحدها و طرحهای سرمایه‌گذاری مشکل‌دار در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان غربی بررسی و ۴۸۹ مصوبه در جهت رفع موانع و مشکلات موجود در این واحدهای تولیدی به تصویب اعضای کارگروه استانی رسیده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: امسال با تلاش اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، ۲۳۴ مصوبه کارگروه اجرایی شده و ۲۵۵ مصوبه نیز در دست اجرا است.