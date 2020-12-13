پروانه صنعتی برای شهرک های صنعتی ۸ گانه استان تهران صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به فعالیت شهرک های صنعتی غیردولتی اظهار داشت: ۸ شهرک صنعتی غیردولتی در چهار شهرستان رباط کریم، بهارستان، ملارد و شهرستان قدس در استان تهران فعال هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت پروانه های صنفی شهرک های صنعتی غیردولتی استان تهران از مساعدت محیط زیست جهت صدور پروانه صنعتی برای شهرک های صنعتی ۸ گانه غیردولتی استان خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به پروانه این واحدها افزود: در مورد تعیین تکلیف پروانه چنین شهرک هایی در سال ۸۹ مصوبه ای ابلاغ شد و اصلاحیه آن در سال ۹۶ نیز مورد تاکید قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تصریح کرد: مضمون مصوبه این بوده که تمامی واحدهایی که دارای پروانه صنفی هستند و با مشکلاتی در زمینه دریافت تسهیلات و غیره مواجه می شوند در صورت تایید صنعت معدن و با استعلام از محیط زیست پروانه صنعتی برای این واحدها صادر شود.



عسگری همچنین گفت: در این جلسه با مساعدت محیط زیست استان تهران مقرر شد که برای شهرک های ۸ گانه صنعتی غیردولتی استان پروانه صنعتی صادر شود.