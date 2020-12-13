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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

رییس حوزه ریاست دادگستری تهران تاکید کرد؛

صدور بخشنامه لزوم رعایت شأن اشخاص مرتبط با مراجع قضایی

صدور بخشنامه لزوم رعایت شأن اشخاص مرتبط با مراجع قضایی

رییس حوزه ریاست دادگستری تهران طی بخشنامه‌ای بر توجه و رعایت شأن اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با واحدهای قضایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، اسماعیل حسن زاده رییس حوزه ریاست دادگستری تهران طی بخشنامه‌ای توجه به شأن اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با مراجع قضایی و همچنین لزوم ساماندهی نحوه تعامل با وکلا، کارشناسان و مشاوران که بر مدار قانون در روند دادرسی دخیل بوده و با مراجع قضایی همکاری دارند را خواستار شد.

وی در این زمینه عنوان کرد: ورود وکلا، کارشناسان و مشاوران به واحدهای قضایی باید از گیت مخصوص صورت پذیرد و در واحدهای قضایی که هنوز گیت ورودی ویژه برای ورود وکلا و کارشناسان و مشاوران تأمین نشده تلاش لازم جهت تامین تجهیزات صورت گیرد و همچنین پس از احراز هویت و سمت وکیل یا کارشناس یا مشاور، ورود آنها خارج از نوبت و خارج از صف عادی مراجعان صورت گیرد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: نحوه برخورد و بازرسی و اعمال مقررات ورود و خروج در مورد وکلا و کارشناسان و مشاوران به نحوی باشد که حتماً شأن فردی و حرفه‌ای آنان رعایت شود و در این زمینه آموزش‌های لازم به همکاران ارائه شود.

حسن زاده خاطرنشان کرد: در هر واحد قضایی حداقل یک اتاق مجهز به تجهیزات لازم به عنوان اتاق انتظار وکلا و کارشناسان و مشاوران تعیین شود تا تحت نظارت مدیریت واحد قضایی در اختیار آنان قرار گیرد.

کد مطلب 5094492

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