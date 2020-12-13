صدور بخشنامه لزوم رعایت شأن اشخاص مرتبط با مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، اسماعیل حسن زاده رییس حوزه ریاست دادگستری تهران طی بخشنامه‌ای توجه به شأن اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با مراجع قضایی و همچنین لزوم ساماندهی نحوه تعامل با وکلا، کارشناسان و مشاوران که بر مدار قانون در روند دادرسی دخیل بوده و با مراجع قضایی همکاری دارند را خواستار شد.

وی در این زمینه عنوان کرد: ورود وکلا، کارشناسان و مشاوران به واحدهای قضایی باید از گیت مخصوص صورت پذیرد و در واحدهای قضایی که هنوز گیت ورودی ویژه برای ورود وکلا و کارشناسان و مشاوران تأمین نشده تلاش لازم جهت تامین تجهیزات صورت گیرد و همچنین پس از احراز هویت و سمت وکیل یا کارشناس یا مشاور، ورود آنها خارج از نوبت و خارج از صف عادی مراجعان صورت گیرد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: نحوه برخورد و بازرسی و اعمال مقررات ورود و خروج در مورد وکلا و کارشناسان و مشاوران به نحوی باشد که حتماً شأن فردی و حرفه‌ای آنان رعایت شود و در این زمینه آموزش‌های لازم به همکاران ارائه شود.

حسن زاده خاطرنشان کرد: در هر واحد قضایی حداقل یک اتاق مجهز به تجهیزات لازم به عنوان اتاق انتظار وکلا و کارشناسان و مشاوران تعیین شود تا تحت نظارت مدیریت واحد قضایی در اختیار آنان قرار گیرد.