راهبرد فرهنگی استان سمنان تدوین شد/ تکریم شخصیت آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر در نشست صبح یکشنبه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن اشاره به تدوین راهبردهای فرهنگی استان توسط گروهی از نهادهای فرهنگی و دانشگاهی بیان کرد: راهبردها نه دستورالعمل و سند بلکه اهداف مشخصی هستند که میتوان با استفاده از آنان سند فرهنگی استان را تدوین کرد.
وی با بیان اینکه این راهبردها میتوانند چشمانداز ما را تدوین کنند، تاکید کرد: تدوین راهبردها همچنین سبب میشود تا بتوانیم از موازیکاری صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی خودداری کنیم و از سوی دیگر باید گفت تدوین راهبردها مفید است اما برای اجرای آنان باید تبدیل به اسناد شده و ردیفهای اعتباری برای آنان تعلق گیرد.
تدوین راهبردهای فرهنگی با ۴ هزار نفر روز کار اجرایی
استاندار سمنان با بیان اینکه در راستای تدوین راهبردهای فرهنگی استان چهار هزار نفر ساعت زمان از سوی دانشگاهیان و فعالان فرهنگی و دستگاههای اجرایی و فرهنگی صرف شده است، گفت: کار ارزندهای انجام شده و بخش قابل توجهی از مشکلات فرهنگی استان را پوشش خواهد داد.
آشناگر با بیان اینکه تدوین سند از این راهبردها به عملیاتی شدن آنها کمک میکند، تاکید کرد: تا زمان تدوین اسناد اینگونه نیست که کاری صورت نگرفته باشد چرا که هم اکنون نیز در سطح استان از اعتبارات استانی و ملی مانند آنچه در زمینه رونق تولید و رفع موانع تولید شاهد هستیم، در حال انجام است.
وی افزود: برای اجرای بهتر اسناد میتوان از ظرفیتهای شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان نیز استفاده کرد همچنین استفاده از سازمانهای مردم نهاد به مثابه ظرفیتهای مردمی، بسترهای بسیار خوبی برای اجرای اسناد و راهبردهای فرهنگی محسوب میشوند.
ضرورت برگزاری باشکوه کنگره آیت الله العظمی شاهرودی
استاندار سمنان درباره کنگره حضرت آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی مرجع عالیقدر جهان اسلام که قرار است تیرماه ۱۴۰۰ در شاهرود برگزار شود نیز، ابراز داشت: ایشان از آن دست شخصیتهایی هستند که در زمره مفاخر علمی و اجتهاد استان محسوب شده و ما موظف هستیم هرچند برگزاری کنگره بینالمللی گرامی داشت این عالم بزرگ در حیطه مسئولیتهای وزارت ارشاد است، اما از تمام ظرفیتهای اجرایی استان برای هرچه با شکوه تر برگزاری شدن این رویداد بهره بگیریم.
آشناگر با بیان اینکه در برگزاری این کنگره بینالمللی میبایست شان مرجعیت جهان اسلام و همچنین حضرت آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی در نظر گرفته شود، گفت: با توجه به اینکه احتمالاً شرایط کرونایی در بهار سال آتی نیز ادامه داشته باشد وزارت ارشاد و اداره کل ارشاد اسلامی استان سمنان میبایست برنامهریزی برای جایگزین کردن زمان اجرای کنگره و یا نحوه آن به صورت برخط را نیز در نظر بگیرد.
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