به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مهدی بهروز، سرپرست طرح خطوط فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران با اعلام این خبر افزود: با جدا سازی ترانس‌های T۷ و T۸ نیروگاه طرشت تهران از پست برق فرسوده شهید فیروزی و اتصال به پست جدید ۲۳۰.۶۳ کیلوولت از طریق تعویض و برق‌دارشدن دو مدار کابل مسی ۶۳ کیلوولت ارتباطی، امکان بارگیری و استفاده کامل از تولید این نیروگاه فراهم شد.

وی با اشاره به استفاده صد درصدی تجهیزات ساخت داخل در اجرای این پروژه گفت: اعتبار اجرای این پروژه که به همت کارشناسان فنی شرکت و به‌کارگیری افراد متخصص در بخش مشاور و پیمانکار با طراحی دقیق به انجام رسید، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال بوده است.