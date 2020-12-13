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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۳

با هدف افزایش ظرفیت و پایداری شبکه فوق توزیع تهران؛

ترانس‌های نیروگاه طرشت به پست جدید ۲۳۰ کیلوولت گازی متصل شد

ترانس‌های نیروگاه طرشت به پست جدید ۲۳۰ کیلوولت گازی متصل شد

ترانس‌های نیروگاه طرشت با هدف افزایش ظرفیت و پایداری شبکه فوق توزیع تهران، از طریق دو مدار کابل ۶۳ کیلوولت ارتباطی به پست جدید ۲۳۰.۶۳ کیلوولت گازی طرشت متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مهدی بهروز، سرپرست طرح خطوط فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران با اعلام این خبر افزود: با جدا سازی ترانس‌های T۷ و T۸ نیروگاه طرشت تهران از پست برق فرسوده شهید فیروزی و اتصال به پست جدید ۲۳۰.۶۳ کیلوولت از طریق تعویض و برق‌دارشدن دو مدار کابل مسی ۶۳ کیلوولت ارتباطی، امکان بارگیری و استفاده کامل از تولید این نیروگاه فراهم شد.

وی با اشاره به استفاده صد درصدی تجهیزات ساخت داخل در اجرای این پروژه گفت: اعتبار اجرای این پروژه که به همت کارشناسان فنی شرکت و به‌کارگیری افراد متخصص در بخش مشاور و پیمانکار با طراحی دقیق به انجام رسید، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 5094810

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