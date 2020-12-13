به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مهدی بهروز، سرپرست طرح خطوط فوق توزیع شرکت برق منطقهای تهران با اعلام این خبر افزود: با جدا سازی ترانسهای T۷ و T۸ نیروگاه طرشت تهران از پست برق فرسوده شهید فیروزی و اتصال به پست جدید ۲۳۰.۶۳ کیلوولت از طریق تعویض و برقدارشدن دو مدار کابل مسی ۶۳ کیلوولت ارتباطی، امکان بارگیری و استفاده کامل از تولید این نیروگاه فراهم شد.
وی با اشاره به استفاده صد درصدی تجهیزات ساخت داخل در اجرای این پروژه گفت: اعتبار اجرای این پروژه که به همت کارشناسان فنی شرکت و بهکارگیری افراد متخصص در بخش مشاور و پیمانکار با طراحی دقیق به انجام رسید، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال بوده است.
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