آمادگی سازمان سیاحتی کوثر برای ارائه خدمات به مدافعان سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دستجردی با اشاره به شرایط سخت کاری و طاقتفرسای مدافعان حریم سلامت مردم در بیمارستانهای کشور گفت: سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر این آمادگی را دارد تا در تمام واحدهای اقامتی خود در شهرهای مختلف و با رعایت دقیق شیوهنامههای بهداشتی و پروتکلهای ابلاغی پذیرای این عزیزان باشد.
وی افزود: این سازمان با کمال افتخار آمادگی دارد تا به منظور صیانت از ارزشهای ایثارگونه و ارزشمند پزشکان، پرستاران و کارمندان بیمارستانی در شهرها و استانهایی که دارای واحدهای اقامتی است پذیرای این عزیزان باشد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر با اشاره به ابلاغ این موارد به مدیران گروه هتلهای کوثر گفت: بر این اساس به مدیران گروه هتلهای کوثر به ویژه در شهرهای مقدس مشهد و قم که از ظرفیتهای مناسب اقامتی برخوردار هستند تأکید شده است تا در راستای ایفای رسالت اجتماعی و متناسب با خط مشی تعیین شده در اسناد بالادستی سازمان علاوه بر ارائه خدمت به مدافعان سلامت، همکاری نزدیکی را با ستاد مقابله با شیوع بیماری کوید ۱۹ در استان محل خدمت خود داشته باشند.
دستجردی تصریح کرد: به منظور تعامل در زمان وقوع بحران تفاهمنامه همکاری با بیمارستان ساسان منعقد شده که شامل مواردی چون کمک به اسکان بیماران و پرسنل در شرایط بحران و استفاده از فضاها و امکانات مراکز است.
نظر شما