بهانه آمریکا برای استقرار سامانه موشکی در اروپا بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس از مینسک پایتخت بلاروس، لاوروف پس از دیدار با همتای بلاروسی خود ضمن رد ادعای آمریکا مبنی بر تهدید موشکی ایران در جمع خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد : من از سوی ایران هیچ‌ تهدید موشکی نمی‌ بینیم.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه ( 17 خرداد ) در نشست هشت کشور صنعتی ( G8 ) در در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضد موشکی به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند.

در پیوند با این موضوع ، وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در دانشگاه دولتی مینسک اعلام کرد که مسکو مخالف بازیهای استراتژیک در اروپاست که هدف آنها ایجاد جبهه گیری های بالقوه و جهت دادن به سیاست اروپا بر اساس "خودی-بیگانه" است.

لاوروف گفت: "ما اجباری برای مقابله با هیچ کس از جمله با آمریکا نمی بینیم و بحث جنگ سرد جدید هم نمی تواند وجود داشته باشد".

وزیر امور خارجه روسیه همچنین از اینکه کنفرانس فوق العاده اخیر اعضای پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا باعث نزدیکی مواضع درباره سرنوشت این معاهده نشد، ابراز تاسف کرد.

لاوروف گفت : "روشن نیست که چرا باید در مورد حل مسئله کوزوو و یا اجرای برنامه استقرار کمربند سوم سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا شرقی تعجیل به خرج داد ما در این باره آماده ادامه گفتگو هستیم".

گفتنی است که "سرگئی مارتینف" وزیر امور خارجه بلاروس نیز مخالفت کشورش را در کنار مسکو با استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی اعلام کرده و گفته است که مینسک و مسکو در این باره موضعی یکپارچه دارند.

مارتینف ضمن بی مورد خواندن این سامانه اظهار امیدواری نمود که تصمیم گیرندگان تصمیمات عاقلانه ای اتخاذ کنند.

اوکراین، روسیه و بلاروس از مخالفین سرسخت استقرار این سامانه موشکی هستند.