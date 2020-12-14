به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، صبح امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران فرمانداری ابرکوه با اشاره به سیل ۱۶ آذرماه جاری در ابرکوه، از مسئولان منطقه که در سیل اخیر به صورت جدی پای کار آمدند، قدردانی کرد و اظهار داشت: باید با سرعت بیشتری مسائل را رفع کرد و امکانات معیشتی مردم آسیب دیده را در اولویت قرار داد.

وی بر ضرورت ایجاد مکان‌های موقت برای سیل‌زدگانی که منازل آنها تخریب شده است، تاکید کرد و افزود: تا زمانی که منزل سیل‌زدگان مرمت شود، باید برای آنها سرپناهی مناسب در نظر گرفته شود.

ناصری تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه ریزی و تقسیم کار، یک کار را به صورت فوری و ضرب الاجل بر عهده بگیرند و ضمن ساخت و ساز و مرمت، موارد پیشگیرانه برای بحران‌های طبیعی آینده را نیز مدنظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: مواردی که فوریت دارد باید مطرح شود تا هر دستگاه کاری را متقبل شود و مشکلات مردم حداقل به صورت موقت حل شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هم پای کار آمده‌اند، افزود: مقدمات آغاز کار فراهم است بنابراین باید به سرعت به امور مردم رسیدگی شود تا اطمینان پیدا کنند که مسئولان به فکر آنها هستند.

گفتنی است؛ ستاد اجرایی فرمان امام برای تامین اسکان موقت، چادر، اقلام غذایی، بسته های معیشتی و … اعلام آمادگی کرد.

ستاد مدیریت بحران استان یزد، کمیته امداد، سپاه الغدیر استان یزد نیز امکانات خود را برای کمک به سیل زدگان را مطرح کردند.