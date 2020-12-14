سهام آسیا اقیانوسیه با واکنش به تایید واکسن فایزر رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اغلب سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، دوشنبه تحت تأثیر خبر تأیید اضطراری واکسن کرونای فایزر توسط اداره غذا و داروی آمریکا رشد کردند.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۱ درصد رشد کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۶۴ درصد بالا آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۳۴ درصد رشد کرد اما هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۱۱ درصد پایین آمد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۴۹ درصد رشد کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۱۳ درصد بالا آمد.

در بازار ارز، ارزش دلار در برابر ارزهای مهم آسیا تقریباً ۰.۱ درصد افت کرد. نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۳.۹۹ واحد و ۶.۵۳۷۵ واحد رسید.