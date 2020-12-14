عراقچی با وزیر خارجه عمان دیدار کرد/ رایزنی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در هفتمین اجلاس کمیته مشورتهای راهبردی میان ایران و عمان در مسقط به سر میبرد، امروز با «سید بدر البوسعیدی» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
عراقچی در این دیدار با اشاره به اهمیت رایزنیهای مستمر مقامات دو کشور، برگزاری نشست کمیته مذکور را در مقطع کنونی حائز اهمیت دانست.
وی با اشاره به جایگاه مهم عمان در سیاست خارجی ایران از نقش و رویکرد متوازن این کشور در قبال تحولات منطقهای و بینالمللی تقدیر کرد.
وزیر خارجه عمان نیز با اشاره به زمینهها و ظرفیتهای موجود در روابط دو کشور، بر توسعه بیش از پیش مناسبات فیمابین بخصوص در حوزه اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت گفتگو پیرامون مسایل منطقه، ابراز امیدواری کرد: در شرایط جدید بینالمللی، زمینه تفاهم در بین کشورهای منطقه هر چه بیشتر فراهم شود.
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