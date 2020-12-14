شهرهای چهارمحال و بختیاری در موقعیت زرد و نارنجی هستند

راشد جزایری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمام شهرهای چهارمحال و بختیاری از حالت قرمز خارج شدند، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ نقطه‌ای از چهارمحال و بختیاری در حالت قرمز نیست.

وی بیان کرد: شهرهای چهارمحال و بختیاری در زمینه شیوع کرونا در حالت زرد و نارنجی هستند.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شیوع کرونا طی ماه‌های مهر و آبان در این استان افزایش قابل توجهی داشت و مرگ و میر این بیماری در استان افزایش یافته بود.

وی تاکید کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم و اعمال محدودیت‌ها نقش مهمی در کاهش شیوع کرونا در این استان داشت.

وی با اشاره به اینکه خانواده‌ها باید مدیریت مناسبی در زمینه ورود به بازار داشته باشند، گفت: سرپرست خانواده‌ها باید سعی کنند مواد غذایی مورد نیاز طی یک ماه را خریداری کنند و حضور خود را در بازار کاهش دهند.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شب یلدا در پیش است، گفت: مردم سعی کنند که از برگزاری دورهمی و میهمانی طی شب یلدا پرهیز کنند.

وی بیان کرد: بی توجهی مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری و حضور در میهمانی ها سبب افزایش شیوع بیماری در استان می‌شود.