به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه و تقویت پژوهش سراها، ۵۸ پژوهش سرای دانش آموزی در سراسر کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دستگاه های زیست فناوری تجهیز می شوند. آئین نمادین اجرای این طرح با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در منطقه ۱۲ تهران برگزار شد.

در راستای گرامیداشت هفته پژوهش، صبح امروز در آئینی نمادین با حضور محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مراسم تجهیز پژوهش سرای فارابی واقع در آموزش و پرورش منطقه ۱۲ تهران برگزار شد.

بر این اساس، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، با هدف توسعه و تقویت فرهنگ پژوهش، اقدام به تجهیز ۵۸ واحد پژوهش سرای دانش آموزی در سطح کشور کرده است.