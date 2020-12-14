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۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۱

تجهیز ۵۸ پژوهشسرای دانش‌آموزی کشور به دستگاه‌های زیست فناوری

تجهیز ۵۸ پژوهشسرای دانش‌آموزی کشور به دستگاه‌های زیست فناوری

در راستای توسعه و تقویت پژوهش سراها، ۵۸ پژوهش سرای دانش آموزی در سراسر کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دستگاه های زیست فناوری تجهیز می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه و تقویت پژوهش سراها، ۵۸ پژوهش سرای دانش آموزی در سراسر کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دستگاه های زیست فناوری تجهیز می شوند. آئین نمادین اجرای این طرح با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در منطقه ۱۲ تهران برگزار شد.

در راستای گرامیداشت هفته پژوهش، صبح امروز در آئینی نمادین با حضور محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مراسم تجهیز پژوهش سرای فارابی واقع در آموزش و پرورش منطقه ۱۲ تهران برگزار شد.

بر این اساس، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، با هدف توسعه و تقویت فرهنگ پژوهش، اقدام به تجهیز ۵۸ واحد پژوهش سرای دانش آموزی در سطح کشور کرده است.

کد مطلب 5095339

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