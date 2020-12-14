هفتمین عضو شورای شهر ساری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هفتمین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی به دستور مقام قضائی، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که طبق دستور مقام معظم رهبری و رویکرد دستگاه قضائی در مقابله با انواع فساد اقتصادی و مالی، خط قرمزی وجود ندارد، تاکید کرد: مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی مطالبه جدی مردم است ودادگستری استان نیز دراین راه مصمم است وبا به دست آوردن مستندات و دلایل کافی؛ ریشه فساد را می‌خشکانیم تا مردم شاهد اجرای عدالت در تمام سطوح جامعه باشند.

به گزارش مهر درراستای رسیدگی به پرونده تخلف شهرداری ساری شهردار و شماری از مدیران و کارکنان شهرداری ساری و اعضای شورای شهر دستگیر شدند.

شورای شهر ساری ۹ عضو دارد.