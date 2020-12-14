کمبودهای مراقبت از بیماران کرونا در طرح شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ضمن تقدیر از همکاری شهرداری‌های مناطق تحت پوشش دانشگاه در اجرای طرح شهید سلیمانی، گفت: شهرداری‌ها همیشه در کنار نظام سلامت حضور داشته اند و اکنون با کمک‌های آنها در طرح شهید سلیمانی، شاهد یک الگوی موفق محله محور هستیم.

وی، کمک‌های شهرداری در طرح شهید سلیمانی را یک حرکت علمی اجتماعی در راستای پاسخگویی به نیاز جامعه توصیف کرد و افزود: هیچ اولویت اجتماعی، بالاتر از سلامت نیست و اجرای طرح شهید سلیمانی یک فرصت طلایی برای همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و شهرداری‌ها در پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

کوهپایه زاده ضمن استقبال از ارائه نظرات سازنده سازمان‌های همکار، بیان کرد: به منظور اجرای کامل طرح شهید سلیمانی بازنگری برنامه و توسعه همکاری بین بخشی ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه ارائه خدمات به موقع و سریع در نظام سلامت وظیفه ما است، افزود: امیدوارم با هم افزایی و گسترش همکاری‌ها بتوانیم، این بحران را بهتر مدیریت کنیم و نیازهای سلامت مردم را برطرف کنیم. البته از مردم هم انتظار داریم، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران نیز در این نشست ضمن اشاره به وجود مؤلفه‌های اجتماعی بر سلامت در قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: موضوع سلامت همواره در شهرداری تهران مورد توجه بوده؛ لذا ضروری است در راستای ارتقای سلامت شهروندان، همکاری مدیریت شهری و نظام سلامت تقویت شود.

وی با بیان اینکه امیدوارم در بستر این همکاری مشترک، شرایطی فراهم شود تا از این بیماری عبور کنیم، افزود: یک سرمایه نهادی و یک شبکه محلی گسترده در این بحران وجود دارد که باید در همین مسیر از ظرفیت‌ها استفاده و همکاری‌ها تقویت شود. همچنین خلاءهای موجود برطرف شود تا بتوانیم بحران کرونا را بهتر مدیریت کنیم.

نصیری از اختصاص ۲۴۱ خانه سلامت شهرداری به شبکه بهداشت سه دانشگاه استان تهران در طرح شهید سلیمانی خبر داد و افزود: به طور یقین این همکاری مشترک آموخته‌های فراوانی برای ما دارد و زمینه ساز افزایش همکاری‌ها، رفع اشکال‌ها و تقویت کار تیمی است.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران، ضمن اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه سلامت شهری، افزود: ما می‌توانیم با همکاری یکدیگر این طرح را به طور جامع اجرا کنیم و کارهای فراتر از مدیریت و مقابله با کرونا را در این شبکه عظیم انجام دهیم.

در ادامه بابک عشرتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، گزارشی از چگونگی اجرای طرح شهید سلیمانی ارائه کرد و از افزایش پایگاه‌های سلامت در بخش مراقبتی خبر داد و گفت: ما توانستیم دوازده مرکز را با کمک شهرداری‌ها به پایگاه‌های سلامت اضافه کنیم اما برای اجرای کامل طرح باید هفتاد و دو مرکز منتخب و شصت و هشت پایگاه دیگر اضافه شوند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۳ تیم مراقبت در منزل هم شکل گرفته، افزود: همچنین هشتاد و هفت نفر به عنوان مراقب سلامت و ۱۰۸ نفر از سایر گروه‌ها برای کمک در اجرای طرح جذب شده اند.

عشرتی خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح باید در هر محله یک مرکز سلامت ایجاد می‌شد ولی به دلیل کمبود نیرو در هر ناحیه یک پایگاه تعیین شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه یکی از اهداف طرح شهید سلیمانی تشخیص سریع بیماری به منظور کاهش مراجعه کمتر به بیمارستان‌ها و در نتیجه کاهش مرگ و میر است، افزود: بعد از اجرای طرح شهید سلیمانی تعداد پیگیری بیماران به حدود ۸ هزار تماس در روز رسیده است.

وی با اشاره به تشکیل ۱۵۳ تیم حمایت محلات در عرصه حمایتی، گفت: در حیطه نظارت هم حدود ۶۲ هزار و ۹۱ بازدید انجام شده که از این تعداد حدود دو هزار و ۴۴۷ مرکز متخلف پلمب شده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشکر از همکاری شهرداری، اظهار کرد: مهم‌ترین نیاز ما کمبود وسیله نقلیه، تأمین دارو و اکسیژن درمانی در منزل، تأمین نیروی پزشک، مواد غذایی برای بیماران نیازمند و کمبود فضای کافی برای راه اندازی پایگاه‌های سلامت، ساماندهی کودکان کار و زباله گردها هستند.

نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: خوشبختانه طرح شهید سلیمانی در حوزه درمان با موفقیت مراحل خود را طی کرده و تیم‌ها ساماندهی شده اند.

وی گفت: پشتیبانی و اسکان افراد بیماری که شرایط قرنطینه را ندارند، بر عهده حوزه درمان است.

محمود کلهری شهردار منطقه پنج تهران نیز اظهار کرد: بحران کرونا برای مردم و مدیران دو دستاورد خوب به همراه داشت، یکی اینکه همانند دوران دفاع مقدس موجب تقویت و احیای روحیه ایثارگری و فداکاری شد و دیگر که این دوران اثبات کرد که مدیران می‌توانند برای یک هدف مشخص و خدمت به مردم با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: نیروهای گمنام شهرداری‌ها دوش تا دوش نظام سلامت در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور دارند.