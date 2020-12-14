توزیع ۷۸۵ هزار تن سیمان رایگان برای بازسازی مناطق سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به سیاست حمایتی بنیاد مستضعفان برای کمک‌رسانی به بازسازی مناطق سیل‌زده، زلزله‌زده و آسیب دیده در حوادث طبیعی، بنیاد مستضعفان تا امروز بیش از ۷۸۵ هزار تن سیمان، برای بازسازی این مناطق آسیب دیده، به صورت رایگان اهدا کرده است.

معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان افزود: طبق آخرین گزارش‌ها، بنیاد مستضعفان بیش از ۴۷۰ هزار تن سیمان را برای بازسازی مناطق سیل زده در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، لرستان و سایر استان‌هایی که درگیر سیل شده بودند اختصاص داده است.

وی ادامه داد: همچنین، بیش از ۳۱۵ هزار تن سیمان رایگان از سوی بنیاد مستضعفان، به مناطق آسیب دیده از زلزله در سراسر کشور اختصاص یافته است.

به گفته اتابک، سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان برای بازسازی این مناطق در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته تا در مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله توزیع شود.