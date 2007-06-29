انتشار سوالات و پاسخ صحیح کنکور گروه آزمایشی هنر

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون گروه آزمایشی هنر با تعداد 92 هزار و 395 داوطلب بعدازظهر روز گذشته در 382 شهرستان مختلف کشور و 17 کشور خارجی به طور همزمان برگزار شد. در این آزمون علاوه بر 31 هزار و 109 داوطلبی که منحصرا در گروه آزمایشی هنر ثبت نام کرده اند، تعداد 61 هزار و 281 نفر علاوه بر انتخاب گروه های اصلی در کنکور هنر نیز ثبت نام کرده بودند. داوطلبان شرکت کننده در آزمون هنر علاوه بر پاسخگویی به 100 سئوال عمومی در دفترچه شماره یک ظرف مدت 75 دقیقه، به 60 سئوال اختصاصی به مدت 65 دقیقه و 100 سئوال اختصاصی دیگر در مدت 100 دقیقه پاسخ دادند. سوالات و پاسخ صحیح سوالات کنکور گروه آزمایشی هنر روز گذشته پس از آزمون بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار گرفت.

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