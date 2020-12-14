به گزارش خبرنگار مهر، شیما افشاری روز دوشنبه در جلسه شورای اسلامی استان زنجان که با حضور اعضای شورای استان برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز پرستار، گفت: برگزاری چنین جلساتی با حضور مدیران استان باعث می‌شود تا مسئولان از نزدیک با مشکلات شهرستان‌ها آشنا شوند.

وی با تاکید شورا نهادی است که بیشترین و نزدیک‌ترین ارتباط را با مردم داشته و مشکلات مختلف جامعه را از نزدیک رصد می‌کند، افزود: تشکیل چنین جلساتی و بیان مشکلات مردم از زبان اعضای شورای اسلامی استان می‌تواند گام بلندی در راستای حل مشکلات جامعه در بخش‌های مختلف باشد.

افشاری، یکی از دغدغه‌های مردم شهرستان ابهر را موضوع پایاب سد کینه‌ورس عنوان و تصریح کرد: با اینکه در این زمینه تخصیص‌های لازم انجام شده است اما مناطقی از شهرستان ابهر از جمله شریف‌آباد هنوز در این زمینه نتوانسته است از پس‌آبه‌های سد کینه‌ورس بهره‌مند شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ابهر در ادامه با یادآوری اینکه اکثر چاه‌های کشاورزی شهرستان ابهر فاقد مجوز بوده و به همین خاطر آمار زیادی از این چاه‌ها مشمول پلمب شده است، خاطرنشان کرد: همین مسئله باعث شده تا کشاورزان از آب فاضلاب در امور کشاورزی خود استفاده کنند، به همین خاطر باید تکلیف چاه‌های فاقد مجوز در این منطقه تعیین شود.

وجود چاه های غیرمجاز باعث ایجاد مشکل در دشت های شهرستان زنجان شده است

عضو شورای اسلامی استان گفت: وجود چاه های غیرمجاز باعث ایجاد مشکل در دشت های شهرستان زنجان شده است.

احمد نصیری با اشاره به اینکه بیان مشکلات مردم از زبان اعضای شورای شهر می‌تواند مسئولان را با دغدغه‌های زیادی آشنا کند، افزود: امیدواریم بیان این دغدغه‌ها بتواند راهکاری برای حل مشکلات مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه اعضای شورای اسلامی استان تلاش می‌کنند تا زبان گویای مردم در حوزه‌های مختلف باشند، تصریح کرد: رویه کارشناسی شده این جلسات می‌تواند خروجی موثری داشته و به حل مشکلات مختلف که با حضور مسئولان برگزار می‌شود، بیانجامد.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان، یکی از دغدغه‌های شهر زنجان را وجود چاه‌های غیرمجاز دانست و ادامه داد: وجود این چاه‌های غیرمجاز باعث هدررفت بی‌رویه آب که مسئله حیاتی است، خواهد شد، به همین خاطر باید نسبت به هدفمند کردن این چاه‌ها اقدام و از وارد آمدن خسارت به زمین‌های کشاورزی جلوگیری کنیم.

نصیری در ادامه، گریزی به آخرین وضعیت سد بعثت که در سال ۸۹ کلنگ‌زنی شده است، زد و خاطرنشان کرد: این سد برای تامین آب منطقه ارمغانخانه و روستاهای پایین‌دست این سد کلنگ‌زنی شد و تا به امروز نیز حدود ۳ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است اما به دلایل مختلف رها شد.