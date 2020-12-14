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۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۴

دبیر هیئت کشتی استان خراسان شمالی:

رده‌های پایه کشتی خراسان شمالی نیازمند حمایت مالی هستند

رده‌های پایه کشتی خراسان شمالی نیازمند حمایت مالی هستند

بجنورد- دبیر هیأت کشتی استان خراسان شمالی گفت: نونهالان کشتی خراسان شمالی از نظر فاکتورهای اولیه سرآمد کشور هستند اما نیاز است از نظر مالی حمایت‌هایی صورت بگیرد.‌

یوسف ولی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به پتانسیل‌های موجود در کشتی خراسان شمالی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت چند ساله و حمایت‌های مالی فدراسیون، وزارت ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان و دیگر نهادهای مربوطه می‌توانیم در در چند سال آینده نیروهای ملی داشته باشیم.

دبیر هیأت کشتی خراسان شمالی برگزاری مسابقات متعدد در رده‌های پایه، به روز کردن مربیان کشتی استان و آنالیز کشتی روان شناسی در خراسان شمالی را لازم برشمرد و گفت: این اتفاقات باعث رشد ورزش کشتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه شناخت کافی از سایر استان‌ها در این رشته ورزشی دارد، افزود: نونهالان کشتی خراسان شمالی از نظر فاکتورهای اولیه سرآمد کشور هستند اما نیاز است از نظر مالی حمایت‌هایی صورت بگیرد.‌

ولی زاده تصریح کرد: با برگزاری مسابقات پیاپی در حوزه نونهالان می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک به جایگاه استان‌های صدر نشین این رشته برسیم.

دبیر هیأت کشتی استان خراسان شمالی تاکید کرد: نباید به هیچ عنوان از تیم‌های جوانان، امیدها و بزرگسالان غافل شویم.

وی در انتها با اشاره به اینکه هیئت کشتی استان به صورت سرپرستی اداره می‌شود، گفت: امیدواریم هر چه زودتر رئیس هیئت انتخاب شود تا بتوانیم با برنامه ریزی بهتر و هدفمند هیئت کشتی استان را اداره کنیم.

کد مطلب 5095409

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