یوسف ولی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به پتانسیلهای موجود در کشتی خراسان شمالی اظهار کرد: با برنامهریزیهای بلندمدت چند ساله و حمایتهای مالی فدراسیون، وزارت ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان و دیگر نهادهای مربوطه میتوانیم در در چند سال آینده نیروهای ملی داشته باشیم.
دبیر هیأت کشتی خراسان شمالی برگزاری مسابقات متعدد در ردههای پایه، به روز کردن مربیان کشتی استان و آنالیز کشتی روان شناسی در خراسان شمالی را لازم برشمرد و گفت: این اتفاقات باعث رشد ورزش کشتی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه شناخت کافی از سایر استانها در این رشته ورزشی دارد، افزود: نونهالان کشتی خراسان شمالی از نظر فاکتورهای اولیه سرآمد کشور هستند اما نیاز است از نظر مالی حمایتهایی صورت بگیرد.
ولی زاده تصریح کرد: با برگزاری مسابقات پیاپی در حوزه نونهالان میتوانیم در آیندهای نزدیک به جایگاه استانهای صدر نشین این رشته برسیم.
دبیر هیأت کشتی استان خراسان شمالی تاکید کرد: نباید به هیچ عنوان از تیمهای جوانان، امیدها و بزرگسالان غافل شویم.
وی در انتها با اشاره به اینکه هیئت کشتی استان به صورت سرپرستی اداره میشود، گفت: امیدواریم هر چه زودتر رئیس هیئت انتخاب شود تا بتوانیم با برنامه ریزی بهتر و هدفمند هیئت کشتی استان را اداره کنیم.
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