فعالیت ۲۷ واحد قارچ خوراکی در شهرستان میاندوآب

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیانتی صبح دوشنبه در بازدید از یک واحد پرورش قارچ خوراکی واقع در روستای جارچلو این شهرستان افزود: از مجموع این واحدها، تعداد ۱۷ واحد به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع در حال حاضر فعال و ۱۰ واحد نیمه فعال است که با سه مرحله کشت به طور میانگین ۶۳ تن در سال قارچ خوراکی از این واحدها تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: با تولید قارچ خوراکی در این شهرستان برای ۳۴ نفر به طور مستقیم و ۶۸ نفر به صورت غیر مستقیم زمینه اشتغال فراهم شده است.

دیانتی گفت: با ارائه مشاوره فنی و تسهیلات در بخش گلخانه‌ای و قارچ می‌توان در این بخش میزان تولیدات را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.

مدیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امروزه پرورش قارچ خوراکی اهمیت بسزایی پیدا کرده است چرا که بالا بودن قیمت انواع محصولات پروتئینی و مضرات استفاده از این مواد، موجب باز شدن فضا برای ورود محصولات پروتئینی سالم‌تر با ارزش غذایی بالا، همانند قارچ به فرهنگ مصرف عموم مردم شده است که باعث اقتصادی شدن تولید قارچ خوراکی شده است.

وی خاطر نشان کرد: قارچ‌های خوراکی ارزش غذایی بالایی دارند و به همین دلیل می‌توانند در کنار سبزیجات پرخاصیت میهمان همیشگی سبد غذایی خانواده‌ها شوند.

دیانتی توسعه تولید قارچ خوراکی را فرصت مناسبی برای فراهم نمودن زمینه اشتغالزایی، افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی برشمرد و نیاز به سرمایه و فضای کم، زود بازدهی محصول، راندمان بیولوژیکی بالا، امکان کشت در هر آب و هوایی، امکان تهیه مواد اولیه در داخل کشور و امکان صادرات محصول را از مزایای پرورش و تولید قارچ دانست.