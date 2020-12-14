بدرقه تیم ویسل کوبه توسط کارمندان هتل و تشکر باشگاه ژاپنی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ویسل کوبه ژاپن روز گذشته در دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق، برابر اولسان هیوندای با نتیجه یک به دو شکست خورد و از این بازی‌ها حذف شد. لیگ قهرمانان آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا با تدابیر شدید امنیتی به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار می‌شود.

ویسل بعد از این مسابقه کشور قطر را به مقصد ژاپن ترک کرد. اعضای این تیم هنگام ترک هتل محل اقامت خود، از میان تونل کارکنان و کارگران هتل عبور کردند و با تشویق آنها بدرقه شدند.

باشگاه ویسل هم با انتشار فیلم این بدرقه پیامی را منتشر و از مسئولان هتل و لیگ قهرمانان آسیا تشکر کرد.

در پیام باشگاه ویسل آمده است: «حمایت کامل از ابتدا تا انتها. تشکر از کارکنان فوق العاده برای مراقبت از ما.»

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه ۲۹ آذر بین دو تیم پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی در ورزشگاه الجنوب قطر برگزار می‌شود.