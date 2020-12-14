کاهش ۲۱ درصدی پروازهای فرودگاه اصفهان در سال جاری

خبرگزاری مهر - گروه استانها، مریم یاوری: کرونا و آسیب اقتصادی اش همه بخشها را درگیر کرده، بیماری ای جهان شمول که مانند مهمانی ناخوانده به عنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد همه کشورها تحمیل شد.
این مهمان ناخوانده همه بخشهای جوامع از سلامتی گرفته تا وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داد و هنوز مشخص نیست یکه تازی آن در دنیای امروز کی به پایان میرسد.
در این بین صنعت هوایی در کشور و به ویژه استان اصفهان نیز از بخشهای متضرر ناشی از شیوع بیماری کرونا است، بسیاری از دفاتر مسافرتی در این استان را به دلیل کاهش تقاضای سفر به تعطیلی کشانده و افراد زیادی را نیز بیکار کرده است.
۱۰ ماه از حضور این ویروس در کشور و اثرات آن میگذرد، برای بررسی وضعیت صنعت حمل و نقل هوایی در استان اصفهان گفت وگویی را با حسن امجدی، مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان داشتهایم، که متن آن را در ادامه میخوانید...
طی هشت ماهه سال جاری چه تعداد پرواز در استان اصفهان نشست و برخواست داشته است؟
بیش از ۹ هزار پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در هشت ماهه ابتدای امسال و در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شده است که از این تعداد هشت هزار و ۷۸۸ پرواز داخلی و ۳۶۷ پرواز بین المللی بوده است، این میزان پرواز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۳ درصدی در تعداد پروازهای داخلی و ۷۵ درصدی در پروازهای بین المللی رو به رو بوده است.
چه تعداد مسافر در پروازهای مذکور جابهجا شده است؟
بیش از ۷۰۰ هزار مسافر در مدت مذکور توسط صنعت حمل و نقل هوایی در استان اصفهان جابهجا شده است، محدودیتهای سفر به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله لغو سفرهای غیر ضروری توسط مردم و پذیرش مسافر به میزان حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماها باعث شده در این هشت ماه ۶۹۵ هزار و ۱۳۷ مسافر در پروازهای داخلی و هفت هزار و ۳۶۰ مسافر در پروازهای خارجی از این فرودگاه اعزام و پذیرش شوند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و دوران قبل از کرونا باعث کاهش ۴۴ درصدی در تعداد کل مسافران شده است.
میزان جابهجایی بار در صنعت حمل و نقل هوایی استان اصفهان طی هشت ماه امسال انجام شده است؟
در طی این مدت بیش از هشت هزار و ۱۵۰ تن بار و مرسولات مسافری از فرودگاه اصفهان جا به جا شده که این مقدار در مقایسه با هشت ماهه ابتدای سال گذشته حکایت از کاهش ۳۱ درصدی آن دارد، این در حالی است که ترمینال بار هوایی (کارگو ترمینال) فرودگاه توانسته در این مدت بیش از دو هزار و ۵۰۰ تن بار در قالب ۱۴۰ پرواز و به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار از اصفهان به کشور کویت صادر کند.
برای پیشگیری از ابتلاء به شیوع کرونا در فرودگاه اصفهان چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در حال حاضر مسافران، مراجعان، بهره برداران فرودگاهی و … هنگام ورود به ترمینالهای پروازی از طریق دوربینهای حرارتی مورد تب سنجی قرار میگیرند.
همچنین مراقبین سلامت در ترمینالهای فرودگاه و ورودی ساختمان مرکزی اداره کل جهت انجام تب سنجی و نظارت بر استفاده از ماسک و رعایت شیوه نامههای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط مسافران، مراجعان، بهره برداران فرودگاهی و … حضور دارند و همه فعالیتها را رصد میکنند؛ ضدعفونی کردن ترمینالها و اماکن عملیاتی، اداری و تجهیزات فرودگاهی به صورت مستمر نیز در فرودگاه انجام میپذیرد.
نصب مخازن پمپی حاوی محلول ضدعفونیکننده دست در دسترس مسافران و کارکنان قسمتهای مختلف فرودگاه از جمله ساختمانهای عملیاتی، نصب بیلبورد، تابلوهای تبلیغاتی، بنر و پوسترهای اطلاعرسانی در نقاط مختلف فرودگاه در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان انجام شده است.
تشکیل شورای سلامت و برگزاری جلسات هماهنگی در خصوص اجرایی شدن آخرین توصیهها و روشهای مقابله با این ویروس، از تعیین ناظران مبارزه با کرونا و نفرات تذکر دهنده در ترمینالها و اماکن فرودگاهی نیز از دیگر اقدامات اجرایی بوده است.
همچنین نظارت مستمر بر نحوه ضدعفونی کردن و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در قسمتهای مختلف فرودگاه، نظارت مستمر بر میکروبزدایی هواپیماها و تجهیزات مربوطه قبل از هر پرواز، نظارت بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوسهای حامل مسافران در رمپ پروازی نیز دیگر اقدامات برای مقابله با کرونا بوده است.
در بحران شیوع کرونا در هر پرواز از چند درصد ظرفیت هواپیماها استفاده میشود؟
ظرفیت مجاز فعلی پذیرش مسافران در هر هواپیما ۶۰ درصد است که به خوبی اجرایی و نظارت جدی نیز بر این امر وجود دارد.
در حال حاضر کدام یک از بخشهای فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تعطیل است؟
اماکن پر خطر از جمله اتاق سیگار، اتاق مادر و کودک تعطیل است، آب سردکنها جمع آوری شده، جلسات غیر ضروری تعطیل شده و برنامهها و همایشها را با استفاده از فضای مجازی دنبال میکنیم.
خطوط پروازی فعال در اصفهان چه خطوطی است؟
در حال حاضر از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان ماهانه حدود یک هزار و ۱۱۲ پرواز ورودی و خروجی در مسیرهای داخلی از جمله آبادان - اهواز- بندرعباس - بهرگان – بوشهر - تبریز – تهران – خارک – رامسر – رشت – زاهدان – ساری –سیری - شیراز- عسلویه – قشم – کیش – لاوان – ماهشهر – مشهد - کرمان و حدود ۵۲ پرواز ورودی و خروجی در مسیرهای دوحه، نجف و کویت (باری) نشست و برخاست میکنند.
ضمن اینکه ما آمادگی داریم همچون گذشته با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی و دستورالعملهای صادره از سوی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا و با حفظ نکات ایمنی مرتبط با سلامت کارکنان و مسافران افزایش پروازها و پذیرش روزافزون مسافران را داشته باشیم.
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