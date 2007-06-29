مدیر جدید اداره روابط بین المللی و دانشگاهی دانشگاه تهران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دکتر عمید زنجانی روز گذشته ضمن قدردانی از زحمات دکتر فائزی پور گفت: همه مدیریت ها یک نوع آزمایش و امتحان است و هیچکدام از مدیریت ها ثبات ندارد و هر مدیری امانت دار است وآن را باید به دیگری بسپارد. وی افزود: تغییر مدیریت ها به این معنا نیست که از مدیر نارضایتی وجود داشته و یا قصوری از آن مدیر رخ داده است. رئیس دانشگاه گفت: ارتقاء مدیریت یک برنامه متداول در دانشگاه است و تغییر مدیریت روابط بین الملل نیز در همین راستا بوده است. آیت ا... دکتر عمید زنجانی با اشاره به انتخاب دکتر موسوی به عنوان مدیر جدید این اداره کل گفت: دکتر موسوی با کوله باری از دیپلماسی و با آشنایی که به مسائل روابط بین دانشگاهی و بین المللی دارند بتوانند در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه کمک کنند. در پایان این مراسم هدایا و لوح تقدیر به پاس قدردانی از زحمات دکتر فائزی پور به وی اهداء شد.

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