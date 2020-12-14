مرگ مرد ۶۵ ساله در خیابان حکیم نظامی به علت احتمال گازگرفتگی

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه احتمال گازگرفتگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۵۵ دقیقه بامداد امروز به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در خیابان حکیم نظامی و مبنی بر پاسخگو نبودن آقایی حدوداً ۶۵ ساله به سامانه ۱۲۵ گزارش شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اعزام تیم امداد و نجات از ایستگاه شماره سه به محل این حادثه تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی پس از باز کردن درب ساختمان با جسد این مرد مواجه شدند که بر اثر احتمال مسمومیت با گاز CO ( با توجه به شواهد موجود ) و به تأیید اورژانس جان خود را از دست داده بود .

وی اضافه کرد: در هفته جاری این دومین مورد از احتمال گاز گرفتگی است و لازم است شهروندان نسبت به رعایت نکات ایمنی در کار با وسایل گرمایشی توجه بیشتری داشته باشند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.