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۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خبر داد

مرگ مرد ۶۵ ساله در خیابان حکیم نظامی به علت احتمال گازگرفتگی

مرگ مرد ۶۵ ساله در خیابان حکیم نظامی به علت احتمال گازگرفتگی

اصفهان – سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از مرگ مرد ۶۵ ساله بر اثر احتمال گازگرفتگی در خیابان حکیم نظامی اصفهان خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه احتمال گازگرفتگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۵۵ دقیقه بامداد امروز به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در خیابان حکیم نظامی و مبنی بر پاسخگو نبودن آقایی حدوداً ۶۵ ساله به سامانه ۱۲۵ گزارش شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اعزام تیم امداد و نجات از ایستگاه شماره سه به محل این حادثه تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی پس از باز کردن درب ساختمان با جسد این مرد مواجه شدند که بر اثر احتمال مسمومیت با گاز CO ( با توجه به شواهد موجود ) و به تأیید اورژانس جان خود را از دست داده بود .

وی اضافه کرد: در هفته جاری این دومین مورد از احتمال گاز گرفتگی است و لازم است شهروندان نسبت به رعایت نکات ایمنی در کار با وسایل گرمایشی توجه بیشتری داشته باشند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

کد مطلب 5095461

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