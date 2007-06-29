دوره آموزشی ادبیات معاصر با حضور قیصر امین پور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره های آموزشی انجمن شاعران ایران از روز چهارشنبه 13 تیرماه آغاز خواهد شد. در این دوره ها تدریس دوره " متون فارسی " را ساعد باقری و دوره " ادبیات معاصر " را دکتر قیصر امین پور برعهده خواهند داشت.

همچنین در دوره های آموزشی دفتر شعر جوان که از 11 تیرماه آغاز می شود مصطفی رحماندوست دوره شعر کودک و گروس عبدالملکیان کارگاه شعر جوان را اداره خواهند کرد.

ثبت نام برای این دوره ها ادامه دارد و علاقه مندان می توانند به خانه شاعران واقع در خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، نبش خیابان نعمتی مراجعه کنند.